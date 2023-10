Bürokratie-Probleme am Mittellandkanal Schiffsdiesel nervt Anwohner in Harpenfeld: Verkehrsministerium in Berlin antwortet Von Vincent Buß | 17.10.2023, 06:28 Uhr Das Wohnen am Wasser wird für Anwohner in Harpenfeld getrübt. Das hat mit dieser Ladesäule zu tun. Archivfoto: Rainer Westendorf up-down up-down

Über Gestank und Lärm beschweren sich Anwohner der Siedlung „Im Apfelgarten“ in Harpenfeld. Denn Schiffe halten an der Liegestelle am Mittellandkanal mit laufendem Motor. Nun äußert sich das Bundesverkehrsministerium.