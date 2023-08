Start und Abschluss mit Gewitter Historischer Markt 2023: Riesiger Andrang und super Stimmung am Sonntag in Bad Essen Von Rainer Westendorf | 27.08.2023, 17:15 Uhr Zeitreise in Bad Essen. Mann geht mit Zylinder. Foto: Niels Wagner up-down up-down

Ein Deja-vu-Erlebnis am Vormittag. So wie am Freitag zur Eröffnung des Historischen Marktes in Bad Essen begann der Sonntag mit heftigen Regen. Der plattdeutsche Gottesdienst auf dem Kirchplatz wurde in die St.-Nikolai-Kirche verlegt. Später wurde das Wetter besser und Besucher kamen in Scharen. Am Ende gab es wieder ein Gewitter