Abschied von Lintorf: Pastor Karsten Vehrs und seine Frau Maria. Foto: Janis Sophie Grosser up-down up-down Abschiedsgottesdienst und Empfang Lintorfer Gemeinde singt Segenslied für Pastor Karsten Vehrs in Lintorf Von Karin Kemper | 30.08.2022, 09:50 Uhr

Innerhalb von gut 20 Dienstjahren in der Kirchengemeinde Johannes der Täufer in Lintorf hat Pastor Karsten Vehrs 343 Kinder getauft, 86 Ehen geschlossen und 503 Gemeindemitglieder beerdigt. Am Sonntag wurde er in einem Festgottesdienst verabschiedet.