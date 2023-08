Anja-Bianca Reimler aus Hille hat ihren Job bei der Volksbank aufgegeben, um sich selbstständig zu machen. 2019 habe sie von einer Freundin während eines Grillabends zum ersten Mal von „Abnehmen im Liegen“ gehört.

Sie und ihr Mann Torsten probierten eine solche Behandlung aus, nun folgt die Eröffnung ihres eigenen Studios. Hinter der Idee steckt ein Unternehmen aus Österreich, das Lizenzen an teilnehmende Partner vergibt.

„Abnehmen im Liegen“: So läuft eine Behandlung ab

„Zuerst führen wir ein klärendes Gespräch, was sich der Kunde von der Behandlung verspricht. Dann nehmen wir Maß“, erklärt Reimler. Auf der Liege darf der Kunde Platz nehmen. Danach werden die Pads mit Ultraschallgel bestrichen und auf die Stellen gelegt, die behandelt werden sollen.

Diese Pads werden den Kunden von Anja-BIanca Reimler aufgelegt. Foto: Hannah Baumann

Der Ultraschall soll die Fettzellen öffnen und leeren. Dabei werde die Haut gestraft, sagt Reimler. Der Reizstrom, der gleichzeitig fließt, fördere zusätzlich den Muskelaufbau. „Bei der Behandlung können Gifte und Schadstoffe entweichen, die über das Lymphsystem ausgeschieden werden. Der Stoffwechsel wird für 24 Stunden intensiv aktiviert.“

Anja-Bianca Reimler in ihrem Behandlungsraum in Bad Essen. Foto: Hannah Baumann

Was ist, wenn die Behandlung keinen Effekt hat?

So können laut Reimler nach der ersten Behandlung zwei bis fünf Zentimeter Bauchumfang verloren werden. „Sonst gibt es das Geld der Kennenlernbehandlung zurück“, verspricht sie. Eine solche Behandlung kostet 39,90 Euro. Schmerzhaft soll das Verfahren Reimlers Angaben nach nicht sein. Am Tag danach könne lediglich etwas Muskelkater auftreten.

Ihr Konzept funktioniere jedoch nicht, wenn man nicht auf die eigene Ernährung achten würde. Sie empfiehlt eine kohlenhydratarme Kost in den 48 Stunden nach einer Behandlung.

„Abnehmen im Liegen“: Was wollen die Kunden erreichen?

„Die Kunden kommen aus ganz unterschiedlichen Gründen zu mir“, sagt Reimler. „Entweder um Umfang zu verlieren, Haut zu straffen, die Muskulatur zu stärken oder um Gewicht zu verlieren“.

Der Eingangsbereich: Hier empfangen die Reimlers ihre Kunden. Foto: Hannah Baumann

Dabei richtet sich das Konzept an jeden, sowohl Frauen als auch Männer. „Mein ältester Kunde ist 83 Jahre alt“, sagt Reimler.

Weitere Studios geplant

Anja-Bianca Reimler hat bereits zwei Geschäfte, in Preußisch Oldendorf und in Stemwede. Bad Essen ist also ihr drittes Studio. Sie möchte ihre Standorte bis 2025 auf acht erweitern. Auch in der Umgebung von Bad Essen.