Mitglieder der Kolpingsfamilie waren in Hunteburg in Sachen Tannenbäumen unterwegs. Foto: Heidrun Mühlke up-down up-down Unterwegs im strömenden Regen Abholservice für Weihnachtsbäume: Impressionen aus dem Altkreis Wittlage Von Heidrun Mühlke | 14.01.2023, 15:56 Uhr

Zur Weihnachtszeit schmücken sie die warmen Stuben – jetzt warteten die nadelnden Übrigbleibsel an den Straßenrändern auf Abholung. Und die war garantiert: Hunderte waren am Sonnabend bis in die späten Nachmittagsstunden unterwegs, um die Tannenbäume in den Gemeinden Bohmte, Ostercappeln und Bad Essen einzusammeln.