Erlös für Bücherei Osnabrücker Jugendchor gibt Konzert in Rabber

Rabber. Festliche Chormusik steht auf dem Programm, wenn der Osnabrücker Jugendchor unter der Leitung von Clemens Breitschaft am Sonntag, 7. Januar, zu einem Benefizkonzert in die Marienkirche Rabber einlädt.

Der Erlös der Veranstaltung ist bestimmt für die Bücherei der Kirchengemeinde Barkhausen-Rabber. Veranstalter sind die Gemeinde Bad Essen und Kirchengemeinde Barkhausen-Rabber. Gefördert wird die Veranstaltung durch die Sparkasse Osnabrück.

Premiere im Jahr 2000

Im Januar 2000 kam der Osnabrücker Jugendchor zu einem ersten Chorkonzert nach Bad Essen. Dank der Unterstützung durch die Sparkasse Osnabrück hat sich in den folgenden Jahren eine Konzertreihe entwickelt, die den Osnabrücker Jugendchor jeweils zu Beginn eines Jahres in das Wittlager Land führt. Rund 80 junge Sänger aus Stadt und Landkreis Osnabrück sind im Osnabrücker Jugendchor aktiv. Für die weit über die Grenzen des Osnabrücker Landes anerkannte Qualität des Chores wird drei- bis sechsmal wöchentlich geprobt.

Geistliche A-cappella-Musik

Auf dem Programm steht insbesondere geistliche A-cappella-Musik von der Gregorianik bis zur Moderne. Beginn des Konzertes ist um 17 Uhr; die Abendkasse ist ab 16.00 Uhr geöffnet. Karten sind zum Preis von zehn Euro in der Tourist-Information Bad Essen, im Pfarrbüro an der Marienkirche sowie in den Sparkassenfilialen Bad Essen, Lintorf, Venne, Ostercappeln, Bohmte und Hunteburg erhältlich.