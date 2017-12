Vom Barock zu den Beatles Neujahrsgala in der Kirche St. Nikolai in Bad Essen

Neujahrsgala in der Kirche St. Nikolai in Bad Essen MEC öffnen

The Chambers, das Solistenensemble der Jungen Philharmonie Köln, gastiert in der Kirche St. Nikolai in Bad Essen Foto: Markus Joosten/MCS-Konzerte

pm/kem Bad Essen. Wenn sich Solisten und Stimmführer des Symphonieorchesters „Junge Philharmonie Köln“ zum Kammermusikensemble „The Chambers“ zusammenfinden, dann lässt das einiges erwarten. In den Genuss einer Aufführung kommen die Besucher am Samstag, 20. Januar 2018, in der St.-Nikolai-Kirche Bad Essen.