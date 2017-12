Konzert mit „Spanish Mode“ Authentischer Latin Sound im Schafstall Bad Essen

Bad Essen. Rhythmen aus Argentinien, Mexiko, Chile… oder etwas andere Weihnachtslieder im Ohr und im Herzen verließen die Besucher am zweiten Weihnachtstag nach fast drei Stunden beschwingt den Bad Essener Schafstall an der Bergstraße.

Auf Einladung des Kunst- und Museumskreises und der Gitarrenschule Ventker hatte dort das Ensemble „Spanish Mode“ aus Leipzig das traditionelle Weihnachtskonzert mal ganz anders gestaltet.

„Ein prall gefüllter Schafstall – das macht Freude, das ermutigt uns, mit unseren Angeboten entsprechend weiterzumachen“, freute sich im Namen des Kunst- und Museumskreises (KMK) Hartwig Ventker über den ausverkauften Schafstall. Das Weihnachtskonzert sei Jahr für Jahr ein gewisser Lichtblick, meinte der KMK-Vertreter, der sich begeistert zeigte, dass Annette Ludzay, Geschäftsführerin des Kur- und Verkehrsvereins Bad Essen, „Spanish Mode“ vermittelt hatte. „Entdeckt hat sie sie bei den KulturKanapees.“

Charismatische Sängerin

„Spanish Mode“ – das sind Frank Kaiser, Gitarrist und Komponist, Sängerin Claudia Wandt, Michael Breitenbach, Saxofonist und Komponist, Christian Sievert, Kontrabass. „Meine große Stube, in der wir gemeinsam Weihnachten verbringen können“, bezeichnete Claudia Wandt enthusiastisch den Schafstall. Zuvor hatte das Ensemble ruhig und verhalten mit dem „Wintersong“ sein Programm eröffnet. Weiter erzählte die charismatische Sängerin, die nicht nur eine besondere Ausstrahlung, sondern auch eine äußerst wandlungsfähige ausdrucksstarke Stimme hat und zudem die Moderation übernahm: „Es ist Winter; dann kann ich ein paar Songs wieder aus der Schublade holen.“ Wie „Ach bittrer Winter“ ein Volkslied von 1582, das Bassist Christian Sievert neu arrangiert hat. Oder „Schnee“ als eine Hommage an die ersten Schneeflocken, die doch so vergänglich sind.

Die ersten Füße wippen

Es waren aber auch die kleinen Geschichten, die die Sängerin aus ihrer Familie oder zu gewissen Traditionen erzählte, die das Konzert abrundeten. Als sie noch im Chor gesungen habe gehörte „Maria durch den Dornwald ging“ einfach zu ihrer Kindheit. Nun erklang es in einer Bearbeitung von Frank Kaiser in einem jazzigen Gewand. Nicht in der klassischen Version, sondern mit einer anderen Melodie nebst Text durfte auch „Oh Tannenbaum“ – diese Bearbeitung hatte Michael Breitenbach übernommen, der übrigens barfuß auf der Bühne stand - nicht fehlen. Als Frontfrau Claudia Wandt dann „Soul Cake“ sang, begannen die ersten Füße zu wippen. Virtuos brachten kurze Zeit später die drei Instrumentalisten das „Ave Maria“ zu Gehör, allerdings in einer Version von Astor Piazzolla. Mit „Gracias a la vida“, dem Dank an das Leben ging es in die Pause.

Der Tango Argentino

Mit lateinamerikanischen Rhythmen wurde im zweiten Teil der Sommer in das historische Gebäude geholt. „Stimmung in die Bude bringen“ nannte es Claudia Wandt, die damit für eine gewisse Leichtigkeit Richtung neuem Jahr sorgte. Im Latin Touch sang sie voller Pathos und Inbrunst „Maria de Buenos Aires“, „Milonga Sentimental“, „La Bruja“, ein Song aus Mexiko… Oder von Liebe, die nicht käuflich ist, von Baumwollbauern. Und immer wieder kam der Tango Argentino zum Tragen, den Gitarrist, Saxofonist und Bassist bravourös in Noten umsetzten. „Jetzt seid ihr dran“ kündigte die Sängerin zum Ende hin „Aqua de rosas“ (Rosenwasser) an.

Noch zwei Zugaben

Und das Publikum sang mit leuchtenden Augen den Refrain mit „ahhhh ahhh ahhhh ahhhh“ mit. Ein phänomenales Konzert mit einem authentischen Latin Sound, das das Auditorium am Ende mit nicht enden wollendem Applaus honorierte, sodass „Spanish Mode“ noch zwei Zugaben „lieferte“.