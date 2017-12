Sicheres Zünden an Silvester Tipps vom Bad Essener Pyrotechniker

Nikloas Grube (links) und Adrian Heinrich beim Beladen einer 300mm Kugelbombe währen der „Götterdämmerung“ in Arenshorst. Foto: Explosive Arts

Altkreis Wittlage. Feuerwerk und Silvester, das gehört einfach zusammen. So wie jedes Jahr werden in der Silvesternacht Millionen von Feuerwerkskörpern entzündet, der die Augen der großen und kleinen Zuschauer zum Glänzen bringt. Am 28. Dezember startet wieder Verkauf.