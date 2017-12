Töpfern statt Unterricht Kunstprojekt an der Oberschule Bad Essen

apo Bad Essen. Sie brauchten Ausdauer und Geduld, handwerkliches Geschick und kreative Ideen: Neun Jugendliche der Oberschule Bad Essen haben im ersten Halbjahr Vasen, Schalen und Kunstwerke aus Ton produziert. Finanziert wurde das Projekt von der Bürgerstiftung Bad Essen, die die Oberschule seit Jahren unterstützt.

Neun Schüler der sechsten und siebten Klasse der Oberschule Bad Essen haben für zwei Stunden in der Woche ihr Smartphone gegen Ton eingetauscht und ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Mit Unterstützung von Eva-Maria Flucht, die an der Kunstschule „Alter Bahnhof“ tätig ist, nutzten die Jugendlichen die Möglichkeit, aus Ton kleine Kunstwerke zu zaubern und ein traditionelles Handwerk kennenzulernen. „Die Schüler sollten frei gestalten, und selbst überlegen, was sie machen wollen. Ich habe Hilfe und Ratschläge angeboten und bei der Technik geholfen“, so Eva-Maria Flucht.

Finanziert wurde das Kunstprojekt von der Bürgerstiftung Bad Essen, die der Oberschule rund 400 Euro zur Verfügung stellte. „Es ist toll, zu sehen, wie kreativ die Kinder sind. Uns ist es sehr wichtig, die Oberschule zu unterstützen, um Kinder und Jugendliche zu fördern“, sagte Jochen Busse, 1. Vorsitzender der Bürgerstiftung. Auch Kurt Rieke, Leiter der Oberschule, freute sich über das Engagement der Schüler und dankte der Bürgerstiftung für ihre Unterstützung. „Mit dem Projekt wollten wir Schülern die Möglichkeit geben, künstlerisch etwas Besonderes zu schaffen“, so Rieke.