Mein tierischer Freund Lucy aus Eielstädt hofft auf ruhige Silvesternacht

Eielstädt. Seit vielen Jahren leben Anne Martin und Heiko Kiel in Eielstädt zusammen. Anne Martin brachte seinerzeit die Chihuahua-Dame Lissy mit in die Beziehung.

Als die Langhaarhundedame dann im Alter von 14 Jahren verstorben war, war im Hause Martin und Kiel über ein Jahr Trauer angesagt. War ihnen die Hundedame doch so sehr ans Herz gewachsen. Doch ein Leben ohne einen Wegbegleiter auf vier Pfoten konnten sich Anne und Heiko überhaupt nicht vorstellen. Und so kam es wie es kommen musste.

Auf den Namen „Lucy“ getauft

Auf der Suche nach einem geeigneten Hund, es sollte wieder eine Chihuahua-Hündin sein, war das Paar auf eine Hundehalterin in Espelkamp aufmerksam geworden. Die Hündin war bereits ein Jahr alt und stammte aus einem Haushalt in Venne. „Wir sind hin und die niedliche Hündin, die wir sofort auf den Namen „Lucy“ getauft hatten, hat sofort unser Herz erobert“, erinnert ich Anne Martin. „In Eielstädt angekommen, gab es mit der Hündin überhaupt keine Probleme“, so Heiko Kiel. „Mit Artgenossen aus der Nachbarschaft kommt sie besten klar. Nur wenn Katzen ihren Weg kreuzen, macht sie einen großen Bogen“, lacht Heiko Kiel und streichelt seiner Lucy zärtlich übers Haupt. „Lucy ist auf meinen Lebenspartner fixiert“, schmunzelt Anne Martin.

Spaziergänge am Mittellandkanal

Wenn Heiko mal ein paar Tage auf Montage ist, dann ist Lucy ganz traurig und ist nicht mehr zu halten, wenn Heiko dann wieder auftaucht. Lange Spaziergänge am Mittellandkanal stehen dann für Heiko und Lucy auf der Tagesordung. Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und so hoffen Heiko Kiel und Anne Martin, dass in diesem Jahr um die Jahreswende nicht so viel geballert wird wie im vergangenen Jahr. „Denn unsere Lucy geht beim ersten Knall sofort auf Tauchstation und kommt erst wieder hinterm Sofa hervor, wenn der Spuk vorbei ist und über Eielstädt wieder Ruhe eingekehrt ist.