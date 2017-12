Wendehammer und Bauabnahme Erschließungsarbeiten in Bad Essen jetzt beendet

Bad Essen. Der Ausbau des Wendehammerbereichs der „Kolberger Straße“ in Bad Essen ist abgeschlossen.

Vor gut drei Jahren wurde durch die Immobilienabteilung der Sparkasse Osnabrück (IDB) südlich der „Schledehauser Straße“ eine kleinere Baugebietserweiterung im Baugebiet „Auf der Breede /Kolberger Straße“ mit einem Stichweg und Wendehammer erschlossen. Auf einer ehemaligen Ackerfläche am Ortseingang sind elf Baugrundstücke für Einzel- und Doppelhäuser entstanden.

Abgesetzt in rotem Pflaster

Nach Verkauf und Bebauung der Grundstücke wurde nun in den vergangenen Wochen dieser Teilbereich endgültig ausgebaut. „Die Straßenfläche mit Wendehammer ist in der Art der sonstigen Erschließungsstraßen asphaltiert und mit einem höhen-gleichen Gehwegbereich, abgesetzt in rotem Pflaster, hergestellt worden“, so Bürgermeister Timo Natemeyer während der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Der Abnahmetermin für diese Maßnahme fand kurz vor Weihnachten statt.