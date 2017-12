Aktion in der Varusregion In Bad Essen die Gewinner der Kaffeezeit ermittelt

Bad Essen. Passend zur Weihnachtszeit trafen sich die Vertreter aus den Kommunen der Varusregion und losten die Gewinner der Kaffeezeit Aktion 2017 aus.

21 fleißige Kaffeehausbesucher können sich über einen Kaffeegutschein für je zwei Personen freuen, den die beteiligten Cafés zur Verfügung stellen.

Wer im nächsten Jahr gewinnen möchte, kann jetzt schon wieder teilnehmen: Einfach in einem der beteiligten Cafés einkehren und auf der Kaffeezeit-Karte abstempeln lassen.

Wer drei Stempel hat – also dreimal Kaffeetrinken war – gibt die Karte in einer der Kommunen ab und nimmt dann automatisch an der Verlosung am Jahresende teil. Die Flyer zur Kaffeezeit gibt es in allen beteiligten Kommunen, also Bad Essen, Belm, Bohmte, Bramsche, Ostercappeln und Wallenhorst.