Vor 50 Jahren in Lintorf kreiert Wie die Zigeunersoße die Fondues eroberte

Lintorf. Sie gilt als Klassiker unter den Grillsoßen, darf aber auch bei Fondue oder Raclette an Weihnachten oder Silvester nicht fehlen – die Zigeunersoße. Dass ihr Name nicht der „political correctness“ entspricht, mag man ihr im Jubiläumsjahr nachsehen. Vor 50 Jahren wurde sie als „Original Hamker Zigeuner-Sauce“ in Bad Essen-Lintorf kreiert und war damit die erste Fertigsoße aus deutscher Produktion.

„34% Tomatenpüree, Wasser, 10% Paprika, 10% Zwiebeln, Branntweinessig, Zucker, modifizierte Stärke, Gurken, Weinessig, Salz, Petersilie, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan, Johannisbrotkernmehl; natürliches Aroma, Süßungsmittel: Saccharin-Natrium; Rote Bete Saftkonzentrat*, Säuerungsmittel: L(+)- Weinsäure“, steht als nüchterne Deklaration der Inhaltsstoffe auf dem Etikett bei Homann, wo die Soße in der Hamker-Nachfolge produziert wird. Das genaue Originalrezept des Verkaufsschlagers kennen nur wenige. Einer von ihnen ist Helmut Engel. 1967 hat er die Soße erfunden, die Hamker 1968 auf den Markt brachte – „mit einem weitaus höheren Anteil wertbestimmender Zutaten“, wie ihr Erfinder betont.

Bei einem Urlaub in Südtirol hatte der seinerzeit 27-Jährige den damaligen Hamker-Verkaufsleiter Ewald Buddenberg kennengelernt. Treppenwitz der Soßen-Geschichte: Ausgerechnet schlechtes Essen hatte die beiden zusammengeführt. „Als gelernter Koch nahm ich mir die Freiheit, dem Küchenchef unserer Ferienpension, in der auch Herr Buddenberg Gast war, einige Tipps zu geben“, erinnert sich Helmut Engel. Kochkunst und Selbstvertrauen müssen bei Buddenberg, selbst gutem Essen zugetan, Eindruck gemacht haben, denn nur wenig später erhielt Engel ein Jobangebot von Hamker in Bad Essen-Lintorf.

In der Margarinefabrik und einstigen Molkerei wollte man die Feinkostproduktion ausbauen und Helmut Engel sollte als Assistent der Produktionsabteilung innovative Produkte kreieren.

Gute Küche von der Saar

Vielleicht lag es an den Einflüssen der französischen Küche, mit denen der junge Saarländer aufgewachsen war – schließlich hatte auch der legendäre Meisterkoch Auguste Escoffier, Erfinder von „Birne Helene“ und „Pfirsich Melba“, im Jahre 1903 eine „Zingara Sauce“ mit der Geschmacksrichtung „ungarisch, scharf“ erwähnt.

Vielleicht lag es aber auch einfach daran, dass in Helmut Engels Heimat stets die lebensfrohe Devise „Hauptsach‘ gudd gess“ galt. Jedenfalls dauerte es keine Woche und schon hatte der junge Assistent eine Spezialität entwickelt, die zu den Rennern der Küche ihrer Zeit passte, zu Bratwurst wie zu Pommes, und die nicht nur den Entscheidern bei Hamker, sondern wie sich bald zeigte, ganz Deutschland schmeckte. Und so schlug Mitte November 1967 die Geburtsstunde der „Original Hamker Zigeuner-Sauce“, der ersten industriell hergestellten Fertigsoße dieser Zusammensetzung und dieses Namens.

Akribisch wachte der Neuling über die Einhaltung der Produktionsanleitung „und ich wurde äußerst grimmig, wenn meine Vorgaben und das Originalrezept nicht befolgt wurden“, gesteht der Erfinder heute. Nicht nur neue Großkunden konnte Hamker hinzugewinnen, auch der Ruf des Unternehmens in der Feinkostindustrie wuchs. Rasch war Helmut Engel in der Branche bekannt, nicht zuletzt da er die Firma im Produktionsausschuss des Verbandes der deutschen Feinkostindustrie vertrat. Doch Angebote von Mitbewerbern konnten ihn nicht locken, er blieb Hamker treu, bildete sich weiter in organischer Chemie und Lebensmitteltechnologie und stieg auf: zum Produktionsleiter und zum Betriebsleiter mit Prokura.

Ketchup für Aldi

Die Konsumenten entdeckten derweil die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten der Soße, die sich kalt und warm genießen lässt – zum Zigeuner-Schnitzel oder, man staune, sogar als Brotaufstrich. Kein Wunder, dass das epochale Produkt von nahezu allen Feinkostherstellern kopiert, „aber in der vorgelegten Qualität nie erreicht wurde“, was Handel und Verbraucher Helmut Engel immer wieder bestätigten. Bald kamen zum Hamker-Bestseller noch weitere Soßen hinzu: „Jäger-“, „Western-“, sogar eine exotische „Manila-Sauce“ auf der Basis von Mango-Chutney, erweiterten alsbald das Sortiment aus Lintorf.

Natürlich durfte auch die Fertigsoße schlechthin, Ketchup, in Hamkers Produktpalette nicht fehlen. „Bei Ketchup kommt es auf die perfekte Bindung mit leichter Zungenlöslichkeit an, damit sich der Geschmack optimal im Mund verteilen kann“, weiß Fachmann Engel. Das von ihm unter der Handelsmarke „Delikato“ für Aldi-Nord kreierte Hamker-Produkt war nicht nur Testsieger bei der Stiftung Warentest, sondern hat dabei auch die Konkurrenz von Heinz und Kraft weit hinter sich gelassen haben. „Als wir das Testergebnis ‚sehr gut‘ erhielten, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Champagner getrunken“, erinnert sich Engel noch gut.

Trauriges Ende einer Erfolgsstory

Hamker wuchs, erweiterte die Produktionskapazitäten in Lintorf und expandierte 1991 durch den Aufbau eines neuen Werkes in Sachsen-Anhalt. 2004 übernahm das Familienunternehmen von der belgischen Vandemoortele-Gruppe deren Bereiche Mayonnaise und Soßen, 2007 feierte die Firma Heinrich Hamker Lebensmittelwerke das 100-jährige Firmenjubiläum – und noch im selben Jahr machten die geschäftsführenden Gesellschafter Michael und Klaus Hamker Tabula Rasa am mit Feinkostsalaten, Soßen und Margarine gedeckten Tisch: Sie verkauften sämtliche Anteile an den Investor Heiner Kamps, der im ersten Schritt Hamker mit Homann Feinkost aus Dissen zusammenführte, dann von ehemals mehr als 500 Arbeitsplätzen in Lintorf 250 abbaute, und schließlich im Jahre 2010 das Gesamtpaket wiederum an Müller-Milch verkaufte.

Im Frühjahr 2017 wurde bekannt, dass Müller die bisherige Produktion von vier Standorten, darunter Lintorf, ab 2020 an einen neuen Standort in Sachsen verlagern will. Für Helmut Engel, dessen Soßen-Rezept mit der Unternehmensgeschichte und dem Unternehmenserfolg eng verbunden ist, ein Verrat am Erbe, am Standort und an den Beschäftigen.