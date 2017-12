Besuch aus den Vereinigten Staaten Bad Essener Familiengeheimnisse aufgedeckt

eg/balx Harpenfeld. Durch die Anfrage von Bruce Korsmeyer aus Kalifornien wurden bislang unbekannte familiäre Band zwischen Eielstädt, Harpenfeld und Lockhausen entdeckt.

Kaum ein Thema wird so kontrovers diskutiert wie das Thema Zuwanderung. Vergessen wird dabei oft, dass auch viele Deutsche vor allem im 19. Jahrhundert vorwiegend aufgrund ihrer bitteren Armut ausgewandert sind. Obwohl sich die deutschen Einwanderer in den USA längst assimiliert haben, sind nicht wenige im reifen Alter an ihren familiären Wurzeln interessiert, wie das Beispiel von Bruce Korsmeyer zeigt. Die Nachforschungen deckten bislang unbekannte familiäre Band zwischen Eielstädt, Harpenfeld und Lockhausen auf.

Als im Bad Essener Bürgerbüro die Mail aus Kalifornien eintraf, wurde manch einer stutzig. Bruce Korsmeyer, ehemals Deputy Sheriff im County Del Norte und Abteilungsleiter des Pelican-Bay-Staatsgefängnisses in Kalifornien, bat um Unterstützung bei der Suche nach den Ursprüngen seiner Familie – und im Rathaus erinnerte man sich, dass der vormalige Gemeindebeamte Eckhard Grönemeyer mütterlicherseits mit dem Familiennamen Korsmeyer verbunden war und noch immer regelmäßig Kontakt zu den in den USA ansässigen Korsmeyer-Familien unterhält. Das Stammhaus jener Familie Korsmeyer befindet sich seit mindestens 1835 am Maschweg in der Ortschaft Eielstädt, wie die bis heute erhaltenen Giebelinschriften belegen.

Geänderte Schreibweise

Im direkten Kontakt mit Bruce Korsmeyer stellte sich jedoch heraus, dass dessen Vorfahren in Harpenfeld ansässig gewesen sein sollen. Doch wo befand sich deren Wohnsitz? Hierzu gab es bislang keinen Nachweis. Grönemeyer bat deshalb seinen Freund und früheren Ortsbürgermeister Jürgen Frieler um Mithilfe. Weil es naturgemäß keine Zeitzeugen mehr gab, gestaltete sich die Suche äußerst schwierig. Zwar konnte Bruce Korsmeyer historische Daten beisteuern, jedoch waren diese nicht durchweg schlüssig, sodass Friedel Walter aufgrund seiner fundierten Kenntnisse des Kirchenarchives um Hilfestellung gebeten wurde. Und so ließ sich in mühevoller Kleinarbeit herausfinden, dass es bei der großen Volkszählung um 1808 in Harpenfeld eine weitläufige Familie mit dem Namen „Corsmeyer“ gab. Die Schreibweise mit „K“ oder „C“ war möglicherweise dem Umstand geschuldet, dass die Standesamtsbücher früher handschriftlich und auf Ansage durch Laien geführt wurden, wobei ein Urkundenbeweis meist nicht verlangt wurde. Und da im Deutschen ein „C“ vor einem offenen Vokal wie dem „O“ als „K“ ausgesprochen wird, könnte sich die Schreibweise dadurch geändert haben.

Gemeinsame Blutlinie

Nach den historischen Aufzeichnungen sollen die Eheleute Johann Friedrich und Elisabeth Corsmeyer in Harpenfeld die Hofstelle der Markkötterei Behling mit der damals fortlaufenden Hausnummer 28 erworben haben. Ein Clemens-Adolph Corsmeyer soll mit Frau und Tochter am 24. Juli 1866 im Alter von 28 Jahren nach Cleveland/Ohio ausgewandert sein. Das Anwesen jener Familie Corsmeyer ging an die Vorfahren von Anneliese Nieradgen, geborene Paul, die heute mit ihrer Familie am Tannenkamp 2 wohnt. Das ursprüngliche Anwesen der Corsmeyers brannte bei einem Großbrand 1908 bis auf die Grundmauern nieder. Kurze Zeit später entstand ein Neubau, wobei alte Giebelinschriften nicht mehr verbaut werden konnten.

In den Aufzeichnungen von Bruce Korsmeyer fand sich außerdem der Name Lövekamp, eine in Lockhausen ansässige Hofstelle, die heute von Edith Lövekamp bewohnt und unterhalten wird. Der Straßenname „Lövekamp“, der das gleichnamige Baugebiet erschließt, soll auf Dauer an die historischen Beziehungen erinnern.

Deutlich wurde bei der Ahnenforschung außerdem, dass es vermutlich eine Blutlinie zwischen den Familien Korsmeyer in Eielstädt und denen in Harpenfeld sowie der Familie Lövekamp aus Lockhausen gegeben haben muss – ausweislich der Giebelinschriften und vorhandener Textdokumente.

Fotos und Notizen nach USA

Da der Weg von Kalifornien über den „Großen Teich“ nun einmal sehr weit ist, hatte der 63-jährige Bruce Korsmeyer seinen früheren Studienkollegen Mark Wiese, der in Süddeutschland zu Besuch war, gebeten, für ihn Bad Essen zu besuchen und dabei reichlich Fotos und Notizen zu machen. Sicher wird dieser bei seiner Rückkehr in die USA auch berichtet haben, wie gastfreundlich die jetzigen Bewohner Rede und Antwort standen und ihm und seiner Begleiterin Eva-Maria Heger gestatteten, viele Fotos anzufertigen. Eine Begrüßung durch Annette Ludzay von der Tourist-Info und ein geführter Rundgang durch die Nikolaikirche und Bad Essens historischen Ortskern bildeten den Abschluss des Besuchs aus Übersee. Bruce Korsmeyer, dem via Internet bereits kurze Zeit später viele Bild- und Textdokumente vorlagen, zeigte sich überaus dankbar für die große Hilfsbereitschaft aller Beteiligten.