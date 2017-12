120 Jahre altes Weihnachtsgeschenk Historische Post aus dem Wittlager Land für Amerika

Altkreis Wittlage. Vieles musste geschehen, damit Elke Quast zur Post in Bad Essen gehen konnte, um ein Paket voller historischer Unterlagen und Fotos in die USA zu schicken. Zu den Unterlagen der Familie Siefering (um die geht es nämlich) gehört ein Kinderbrief.

„Dear Papa, I will write you a letter. We are well and hope you are too.“Weiter auf Deutsch: Ich möchte, dass Du bald nach Hause kommst und mir eine große Puppe mitbringst mit Haaren und mit Augen, die sie auf-und zumachen kann.“ Solche Wunschzettel von kleinen Mädchen, die sich eine besondere Puppe wünschen, sind in der Weihnachtszeit nicht selten.

Das kurze, einem anderen Schreiben beigelegte Brieflein mit den Wünschen wurde jedoch nicht im Jahr 2017 geschrieben, sondern 1902 von einem kleinen Mädchen namens Etta aus dem fernen Coins in Iowa an ihren Vater Hermann Siefering, der seinerzeit seinen Vater Gerhard Siefering in Dahlinghausen im Wittlager Land besuchte.

Auswanderergeschichte

Das Wittlager Kreisblatt berichtet am 12. Februar 2016 von der Auswanderergeschichte der Sieferings, den Brüdern Hermann und Heinrich, die von Dahlinghausen Ende des 19. Jahrhunderts in die Neue Welt gegangen waren. Hermann war zu diesem Zeitpunkt erst 16 Jahre alt. Ein reger Briefaustausch folgte zwischen Sohn Hermann in Iowa und seinen Eltern Gerhard (geb. 1826) und Maria, geb. Lange (geb. 1924 ) und dem Elternhaus Siefering in Dahlinghausen bis zum Tode der Eltern vor 1913 .

Mehr als 100 Jahre später

Beim Abbruch des Hauses Siefering vor ungefähr 20 Jahren gelangten die bis dahin aufbewahrten Briefe aus Amerika vom Elternhaus der Sieferings in den Besitz von Gerd Makoschey, der damals auch Haushaltsauflösungen durchführte. Es ist Makoschey zu verdanken, dass dieser historische Schriftverkehr immer noch vorhanden ist, denn der Liebhaber alter Gegenstände bewahrte die zahlreichen vergilbten Schriftstücke sorgsam auf.

Sütterlinschrift

Ellen Kwast, geb. Nolte, ehemalige Hördinghausenerin, beschäftigt sich hobbymäßig mit Ahnenforschung und Sütterlinschrift. Kwast, die gebürtig aus dem Dahlinghauser Nachbardorf Hördinghausen stammt, hörte von der Auswanderergeschichte der Sieferings und nahm sich nun der Sache, besonders der überwiegend in alter Sütterlinschrift geführten Korrespondenz, intensiv an. Sie studierte die Briefe und übersetzte sie aus der altdeutschen Schrift – und ging noch einen Schritt weiter.

Das Internet half

Sie forschte im Internet nach möglichen Nachfahren in Amerika. In den Briefen waren Wohnorte genannt worden. Die Heimatkundlerin hatte Erfolg. In einer amerikanischen Todesanzeige entdeckte sie Namen der Nachfahren von Hermann Siefering, seiner Kinder und eines Enkels namens Lyle mit Familie, der die Anzeige 2009 aufgegeben hatte. Mit Lyle Siefering nahm Kwast vor einigen Wochen Kontakt auf.

Die vorsichtige Anfrage stieß in Amerika auf größtes Interesse. Zwischenzeitlich ist ein reger E-Mail-Austausch entstanden, der nicht nur weitere Informationen zur Auswanderergeschichte „Siefering“ offenbarte, sondern über die Auswanderungswelle aus dem Wittlager Raum an sich.

Mit 17 Jahren gestorben

Die kleine Wunschzettelschreiberin Henriette, genannt Etta, war nicht Hermanns einziges Kind. Sohn Wilbur, geb. 1906, und im hohen Alter von 102 Jahren 2009 in Coins gestorben, sowie eine zweite Tochter Lydia vervollständigten die Familie. Aus den vorhandenen Briefen geht nicht hervor, ob Papa Hermann damals vom Deutschlandbesuch im Jahre 1902 die sehnlichst gewünschte Schlafaugenpuppe als Weihnachtsgeschenk für Etta mit nach Amerika gebracht hat. Einige Jahre später wird in einem weiteren Brief den Dahlinghauser Verwandten die traurige Nachricht übermittelt, dass das kleine Mädchen Etta im Alter von knapp 17 Jahren genau am 2. Weihnachtstag 1912 an einer tückischen Krankheit viel zu früh verstarb.

Große Freude

In seiner Korrespondenz mit Ellen Kwast äußerte Lyle Siefering, der Enkel von Hermann, den Wunsch, die historischen Briefe seiner Großeltern und Tante doch mal in seinen Händen halten zu können. „This has been the most rewarding to me“, so wörtlich (Dies ist die größte Belohnung für mich). Ellen Kwast trat mit dem Wunsch an Gerd Makoschey heran. Und dieser zeigte größtes Verständnis. „Ich freue mich, dass diese alten Unterlagen jetzt endlich in die richtigen Hände gelangen“, so der Antiquitätenhändler, zumal die Sieferings in USA sich auch mit ihrer Familiengeschichte beschäftigen. Makoschey überreichte die ganz persönlichen historischen Briefe an Ellen Kwast zur Versendung nach Amerika. Pünktlich zu Weihnachten ist das Päckchen dort angekommen.

Geburtstagsgeschenk

Nach fast 120 Jahren geht die alte Korrespondenz zurück zu den Nachkommen der damaligen Briefschreiber, als ein Weihnachts- und zugleich Geburtstagsgeschenk. Lyle Siefering wird am 2. Weihnachtstag 80 Jahre alt. Der Original-Zeitungsartikel des Wittlager Kreisblattes vom 16. Februar 2016 ist ebenfalls beigefügt.