Bewohner bleiben unverletzt Auto prallt in Bad Essen gegen Wohnhaus – Fahrer flieht

Bad Essen. In Bad Essen ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand gefahren. Danach entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort. Die Bewohner blieben unverletzt, es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Laut Polizeiangaben hat sich der Vorfall an der Mindener Straße im Bad Essener Ortsteil Dahlinghausen um kurz vor Mitternacht in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignet. Nach ersten Erkenntnissen war der Autofahrer in Richtung Preußisch Oldendorf unterwegs, als er vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit den Unfall verursachte.

Auto beschädigt zwei Häuser

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, kam das Auto zunächst in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge touchierte das Fahrzeug mit der Beifahrerseite ein Haus. Beim Versuch, wieder auf die Straße zu gelangen, kam der Wagen dann links von der Fahrbahn ab. Das Auto raste durch eine Hecke und knallte frontal mit großer Wucht gegen die Außenwand eines weiteren Hauses.

Unfallverursacher begeht Fahrerflucht

Der Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin vom Unfallort. Er konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Die Hausbewohner wurden vom lauten Knall wach, blieben aber unverletzt. Sie haben noch gesehen, wie der Autofahrer von der Unfallstelle geflohen ist. Ob sich der Unfallverursacher verletzte, ist nicht bekannt. Durch den fast senkrechten Aufprall des Wagens wurden in der Wand Mauersteine gelockert und nach innen gedrückt. Die Küchenzeile wurde dabei von der Wand abgerückt und beschädigt. Insgesamt schätzen die Beamten die Schadenshöhe von Auto und Häusern auf etwa 42.000 Euro.