Jetzt Platz für zwei Busse Straße „Bühenkamp“ in Lintorf fertiggestellt

Lintorf. Der seit Anfang Juni begonnene Ausbau der Erschließungsstraße „Bühenkamp“ in Lintorf durch die Firma Dallmann aus Bramsche ist mittlerweile abgeschlossen worden.

Im Vorfeld war bereits durch die Westnetz GmbH die Hauptgasleitung erneuert worden. Innerhalb des Endausbaus der Straße wurden zudem umfangreiche Wasserleitungsneuverlegungen für den Wasserverband in Wittlage sowie verschiedene Reparaturarbeiten an Kanälen und der gesamte Straßenneubau mit Anlegung einer rund vier Meter breiten Einbahnstraße und eines zwei Meter breiten Gehweges durchgeführt.

Abnahmetermin

„Ende November fand hierzu der Abnahmetermin der Gesamtleistung statt“, so Bürgermeister Timo Natemeyer. Mit dem jetzt durchgeführten Ausbau wurde nicht nur die Verkehrsführung an die bestehende Nutzung angeglichen, sondern auch durch vergrößerte Gehwegbreiten ein sicherer Fußweg für die Schüler der Grundschule Lintorf geschaffen.

Eine Aufwertung

„Die Bushaltestelle konnte mit der Maßnahme so aufgewertet werden, dass jetzt Platz für zwei Busse besteht“, erläuterte der Bürgermeister. Die in der Straße liegende Bushaltestelle vor der Grundschule in Lintorf war während der Bauphase an die Straße „Am Hallenbad“ verlegt worden.