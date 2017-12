Nachfrage wird weiter steigen 150 Plätze für die Kinderbetreuung in Bad Essen

Bad Essen. Wie ist die Situation der Kinderbetreuung in der Gemeinde Bad Essen? Das aktuelle Betreuungsangebot in den Kindergärten, Krippen und Spielkreises deckt die bestehende Nachfrage gut ab.

„Dies zeigt, dass die in den vergangenen Monaten und Jahren beschlossenen Anpassungen im Angebot der Kindertagesstätten richtig und notwendig waren“, so Bürgermeister Timo Natemeyer während der jüngsten Ratssitzung. Dies gelte insbesondere für den Anbau einer Krippengruppe am Kindergarten Brockhausen.

„Der Rohbau der Krippengruppe einschließlich Dacheindeckung ist zwischenzeitlich fertiggestellt worden, in diesen Tagen werden die Fenster und Türen eingebaut. Die Bauarbeiten insgesamt befinden sich im Zeitplan, sodass mit der Inbetriebnahme der Krippengruppe mit Beginn des neuen Kindergartenjahres 2018/19 gerechnet wird“, teilte Natemeyer mit.

Bedarf steigt weiter

In der neuen Krippe Brockhausen seien ab Sommer 2018 bereits alle Plätze belegt. „Der Bedarf an Krippenplätzen ist wie prognostiziert weiter gestiegen“, so der Bürgermeister. Hier gelte es, auch künftig weiter sorgfältig zu beobachten, ob im Krippenbereich weitere Betreuungsbedarfe bestünden. Mit der Krippe Brockhausen stehen in der Gemeinde Bad Essen insgesamt 150 Vormittags-, kombinierte Vormittags- und Nachmittagsplätze oder Ganztagsplätze zur Verfügung. „Damit gehört die Gemeinde Bad Essen trotz ihrer ländlichen Struktur zu den Gemeinden im Landkreis Osnabrück mit einer hohen Betreuungsquote bei den unter Dreijährigen“, betonte Natemeyer.

Integrationsgruppen

Ebenso werden im kommenden Kindergartenjahr die aktuell in den Kindertagesstätten Lintorf und Wittlage bestehenden Integrationsgruppen weiter ausgelastet sein. Inwieweit hier sogar noch ein darüber hinaus gehender Bedarf bestehe, wird laut Natemeyer im Januar in der Sitzung des Arbeitskreises „Regionales Integrationskonzept in Kindertagesstätten“ abgestimmt.

Heilpädagogische Hilfe

Auch die 2017 die Unterbringung einer heilpädagogischen Gruppe im Erdgeschoss des Dorfgemeinschaftshauses Wittlage habe sich als richtig erwiesen. „In den innerhalb kürzester Zeit umgebauten Räumlichkeiten findet die heilpädagogische Gruppe in Trägerschaft der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück beste Rahmenbedingungen für die pädagogische Arbeit vor. Durch die direkte Nachbarschaft zur Kindertagesstätte Wittlage kann hier auch künftig eine zielgerichtete pädagogische Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen erfolgen“, merkte Natemeyer an. Dank der schnellen Entscheidungen in den gemeindlichen Gremien sowie der Unterstützung aus der Ortschaft Wittlage konnte hier für die Kinder aus der Gemeinde ein wichtiges sonderpädagogisches Angebot vor Ort erhalten werden.

Allerdings sei bereits jetzt absehbar, dass es im kommenden Kindergartenjahr wieder Kinder gibt, bei denen nicht der Erstwunsch realisiert werden kann. „Hier werden die Familien dann auf Betreuungsmöglichkeiten in anderen Kindertagesstätten oder in Nachmittagsangeboten verwiesen“, so Natemeyer. Dies gelte aktuell insbesondere für die Kindertagesstätte Wehrendorf. Aufgrund von aufeinander folgenden starken Geburtsjahrgängen in der Ortschaft müssten hier alternative Betreuungsangebote von den Familien gewählt werden.

Hervorragende Voraussetzungen

„Insgesamt kann ich jedoch feststellen, dass in der Gemeinde Bad Essen hervorragende Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bestehen, insbesondere wenn man in Betracht zieht, dass wir eine ländlich strukturierte Gemeinde sind“. Bemerkenswert sei auch, dass in allen Kindergärten und Krippen die grundsätzliche Möglichkeit einer Betreuung der Kinder von 7 Uhr/7.30 Uhr bis 16.30 Uhr/17 Uhr bestehe.