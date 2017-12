FC-Bayern-Christbaumkugeln Weihnachtsbingo des Eggetaler Heimatvereins

Volker Brinkmeier und Frank Bekemeier überreichen Utz Vortmeyer seinen Bingopreis, der diesen sogleich gegen eine Spende an Eike Struß übergab. Foto: M. Wessel

Böringhausen. „Das Fest ist gerettet“, jubelt Eike Struß und hält stolz den Karton mit FC-Bayern-Christbaumkugeln in seinen Händen, den er so eben erworben hatte. Die Kugeln mit dem Logo des deutschen Fußballmeisters zaubern dem Fan freudigen Glanz in die Augen.