Diese Bäcker haben geöffnet Wo gibt es Heiligabend und Silvester 2017 in Wittlage Brötchen?

Wo gibt es Heiligabend und Silvester 2017 in Wittlage Brötchen?

Im Altkreis Wittlage gibt es „zwischen den Jahren“ nur Heiligabend und Silvester frische Brötchen. Welche Bäcker wann geöffnet haben, haben wir hier für Sie zusammengefasst. Foto: Oliver Berg dpa

Bad Essen. Frische Brötchen und Gebäck sind in Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln an den Weihnachtsfeiertagen 2017 und Neujahr 2018 nicht erhältlich. An Heiligabend und Silvester gibt es aber die Chance, frische Teigwaren zu bekommen. Welche Bäcker wann geöffnet haben, haben wir hier für Sie zusammengefasst.