Kurzweiliger Nachmittag Seniorenadvent mit Programm in Hördinghausen

Hördinghausen. Die Einladung des Ortsvorstehers Heinfried Helms wurde von den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern Hördinghausens gerne angenommen, versprach das Programm doch einen besinnlichen und kurzweiligen Nachmittag.

Ab 15 Uhr füllte sich die adventlich geschmückte Schützenhalle zusehends. Diese wurde im vergangenen Jahr in Eigenleistung erweitert sowie renoviert und stellte sich im neuen Glanz den Gästen und dem Posaunenchor Lintorf dar.

Pastor Karsten Vehrs, der üblicherweise die Anwesenden weihnachtlich einstimmt, ließ sich krankheitsbedingt entschuldigen – ihm galten besondere Grüße verbunden mit den besten Genesungswünschen. Die entstandene Lücke im Programm füllte kurzfristig Ortsvorsteher Helms durch Beiträge aus der „zweithöchsten Instanz“, dem Internet...

Kaffee, Tee und Kuchen

Nach Kaffee, Tee und Kuchen verzauberte Elise Hülsermann aus Hördinghausen die Gäste mit der besinnlichen Weihnachtsgeschichte des Vater Martin von Leo Tolstoi aus alten Zeiten, wie sie manch ein Hördinghauser noch als Kind erlebt haben mag: Es lebte in einem kleinen Dorf ein stets fröhlicher alter Schuhmacher. Als die Weihnachtszeit gekommen ist, fühlt er sich etwas einsam, weil er daran denkt, dass er das Weihnachtsfest allein verbringen soll. Er hört Jesu‘ Stimme, die sagt, dass dieser ihn am Weihnachtstag besuchen werde. So setzt sich Vater Martin hin und wartet freudig auf den hohen Gast, der sich schließlich ganz anders präsentiert, als ursprünglich erwartet...

Ein kleines Präsent

Ein Programmpunkt ist jeweils die Ehrung der ältesten Dame und des ältesten Herrn. In diesem Jahr sind es die Eheleute Luise und Walter Wittenbrink (Jahrgang 1929 sowie 1930). Beide erhielten ein kleines Präsent als Andenken an diesen Tag. Der Nachmittag wurde vom Posaunenchor musikalisch umrahmt, dessen Lieder mit Erfolg zum Mitsingen animierten.

Dank an das Helferteam

Gegen Ende bedankte sich Ortsvorsteher Heinfried Helms bei allen Mitwirkenden und dem Posaunenchor sowie dem Helferteam mit einem kleinen Präsent. Ein solcher Tag ist ohne diese vielen Helferinnen und Helfer nicht zu verwirklichen. Ein Dank ging ebenfalls an die Kuchenspenderinnen sowie die Schützengemeinschaft Hördinghausen, die ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hatte.