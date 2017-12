„Ihm seine Weihnachtsshow“ Fernsehbekannte Puppe spielt in der Martinikirche Buer

pm/kem Buer. Werner Momsen kann dem Publikum seine Sicht auf Weihnachten als Puppe und Klappmaulkomiker ganz offen darlegen, ohne dass es im jemand übel nimmt. Am Samstag, 16. Dezember, um 19 Uhr beginnt „Werner Momsen ihm seine Weihnachtsshow“ in der Martinikirche Buer.

Dann steht nicht nur Weihnachten vor der Tür, sondern Werner Momsen mit seinem Puppenspieler Detlev Wutschik im Altarraum der Martinikirche, um die Festrituale auf die Schippe zu nehmen. Weihnachten steht vor der Tür! Stehenlassen oder reinlassen?

Was ist aus Weihnachten geworden?

Vor dieser Frage stehen immer mehr Menschen, weil sie Angst vor dem Stress haben, den der Wunsch nach Besinnlichkeit bei ihnen auslöst. Das kann Werner Momsen nicht passieren. Er liebt Weihnachten und schüttelt nur den Kopf darüber, was die Menschen daraus gemacht haben. Er ist auf der Suche nach dem Weihnachtsgefühl. Wo ist es hin? Warum funktioniert „Stille Nacht“ nur noch im Lied aber nicht mehr zu Hause unter’m Tannenbaum?

Weihnachtsbeauftragter

Die Isländer haben Trollbeauftragte, warum haben wir keinen staatlichen Weihnachtsmann-Botschafter? Es gibt so viele Fragen rund um das Fest der Liebe und niemand kennt so schöne Antworten wie Werner Momsen. Denn Werner Momsen ist eine Rampensau und als solche nicht bereit, seine Weisheiten und Erfahrungen für sich zu behalten. Da mögen um ihn herum noch so viele Kerzen leuchten, Christbaumkugeln und Kinderaugen schimmern oder Hektoliter Glühwein fließen.

Kartoffelsalat statt Geschenke

Übrigens: Zu Weihnachten kommen bei Werner anstatt Geschenke Würstchen mit Kartoffelsalat auf den Tisch – und das wird immer so bleiben! Weihnachten und Familie ist nicht unbedingt lustig. Weihnachten und Momsen schon. Er hält den Zuhörern alle Beklopptheiten, die sie für das Fest der Liebe in Kauf nehmen, auf seine ganz eigene Art und Weise vor die Nase. Ho, ho, ho!

Nummerierte Platzkarten für Werner Momsens Weihnachtsshow gibt es im Vorverkauf zu 18 Euro in der Wiehen-Buchhandlung, Bad Essen sowie über das Info- und Kartentelefon der Martinimusik, Telefon 0173/2505926.