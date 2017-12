Mit 65 Jahren Spitzenreiterin DRK Wittlage zeichnet viele langjährige Aktive aus

Brockhausen. „Im Landesverband Niedersachsen steht der DRK-Kreisverband Wittlage auf Rang drei im Hinblick auf die Zahl der Personen, die in Erster Hilfe ausgebildet wurden – im Verhältnis zu Größe. Das ist top“, betonte Ausbildungsleiter Jürgen Kluge in der Jahresversammlung des DRK-Kreisverbandes im Gasthaus Tönsmeyer.

Zu den 13 Ausbildern des DRK-Kreisbands sind drei weitere hinzugekommen. Ausgebildet wurden im Jahr 2016 insgesamt 1050 Männer und Frauen. Kluge sagte: „Das verdient Anerkennung.“ Eingeschlossen in das Lob waren die Ausbildungshelfer, ohne die das Pensum nicht zu bewältigen sei. Zum Bericht des Ausbildungsleiters gehörte auch der Blick in die Zukunft. Demzufolge ist für Donnerstag, 15. März 2018 ein Erste-Hilfe-Tag in der Grundschule Ostercappeln geplant. Kluge: „Dann brauchen wir alle Helfer, die Zeit haben.“

Außenstelle geplant

Der Wittlager DRK-Präsident Rainer Ellermann berichtete auch über die Aktivitäten der Sozialstation im Altkreis Wittlage. An der Trägergesellschaft ist das DRK Wittlage beteiligt. Ellermann: „Die Sozialstation steht auf festen Füßen und betreut mehr als 400 Männer und Frauen. Geplant ist, an der Bremer Straße in Bohmte eine Außenstelle einzurichten.“ Zudem verwies der Vorsitzende darauf, dass abzusehen sei, dass der DRK-Kreisverband auf Sicht nicht rein ehrenamtlich zu führen sei – vor allem in Hinblick auf die Aufgaben der Geschäftsführung, bei denen sich der Kreisverband Wittlage der Geschäftsstelle Melle bedient. Ellermann: „Eine Zusammenführung geht nicht mit Zerschlagung der Einheiten. Wie müssen sehr gute Lösungen finden. Lassen Sie uns gespannt sein, wie es weitergeht. Wir sind auf einem sehr guten Weg.“

Dank an die Aktiven

Ein entscheidender Tagesordnungspunkt der Versammlung war, denjenigen Dank zu sagen, die seit vielen Jahren – Spitzenreiterin ist Anni Lückens, die seit 65 Jahren in der Sozialgruppe tätig ist – die Arbeit machen. Dafür war trotz des festgesetzten Beginns des Grünkohlessens ausreichend Zeit. Zwar hatte Bauleiter Günter Harmeyer ausführlich über das Geschehen am neuen Standort des DRK-Kreisverbandes an der Lindenstraße 193 in Wittlage berichtet, aber da die Jahresberichte der Gruppen schriftlich vorlagen, hielten sich die Redner kurz.

Nachdem Urkunden und Auszeichnungsspangen sortiert waren, ging es daran die Aktiven der Bereitschaft und der Sozialen Dienste zu ehren. Seit 5 Jahren Ausbilder sind Dirk Grützmacher und Heiko Klawuhn, seit 5 Jahren aktiv Jan Kuckert, Lisa Schink, Helga Frickenhelm, Uta Landwehr und Katharina Dückmann, seit 10 Jahren Thomas Gerding und Ingrid Menke. 15 Jahre in der Bereitschaft sind Bernd Haase, Svenja Enthof, Friso Reinecke und Nicole Detert, die nachträglich ausgezeichnet wurde, 20 Jahre: Margot Appelt und Hartmut Wörmann, 25 Jahre im Sozialdienst ist Ingrid Gräfe aktiv, 35 Jahre Christa Knapp, 40 Jahre Renate Kröger und Sigrid Pfeifer, 65 Jahre Anni Lückens.

Zusammen 100 Dienstjahre

Seit 40 Jahren in der Bereitschaft tätig ist Manfred Dahmann, seit 45 Jahren Gerhard Jürgens auf der Haar und Hartwig Krämer und seit 60 Jahren Gustav Kröger.

Die Auszeichnungen nahmen Kreisbereitschaftsleiter Kai Kuckert und Geschäftsführer Uli Sälter vor. Mit einem Augenzwinkern verwies er darauf, dass die Spange für 60 Jahre gesucht werden musste.“ Beifall begleitete alle Auszeichnungen, besonders die für Renate und Gustav Kröger, die einerseits zusammen 100 Dienstjahre vorweisen können und zudem in diesem Jahr die Goldhochzeit gefeiert haben.

Zudem absolvierten Matthias Polkehn und Markus Knapp die Fachausbildung Sanität.

Rekordverdächtig kurz hielten sich in ihren Tätigkeitsberichten, die schriftlich vorlagen) Kreisbereitschaftsleiter Kai Kuckert, Friso Reinecke (Beauftragter für den Katastrophenschutz) und Friederike Reinecke (Leiterin des JRK im DRK-Kreisverband Wittlage).

Schwarze Zahlen

Über die Finanzen informierte Andreas Hoffmeier, der den Jahresabschluss 2016, der schwarze Zahlen vorwies, vorstellte. Er sagte: „Ich bin sehr gut zufrieden. Wenn die höheren Einnahmen, die 2015 durch die Flüchtlingshilfe vorlagen, abgezogen werden, liegen wir einen Schlag besser als 2015.“ Die Versammlung stimmte Jahresabschluss und Bilanz ebenso einstimmig zu wie dem Wirtschaftsplan 2018.