Große Bastelwerkstatt am Sonntag Engelwerkstatt bei Kubikus lädt nach Bad Essen ein

Ein nettes Geschenk: niedliche Engel aus Holz. Foto: Kubikus

Bad Essen. Weihnachtliche Basteleien hat jetzt Kubikus in sein winterliches Programm am Lernstandort an der Platanenallee 24 aufgenommen. Den Auftakt dieser macht die Engelwerkstatt am Sonntag, 10. Dezember 2017.