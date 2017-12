Regelungen für Winterdienst Räum- und Streupläne in der Gemeinde Bad Essen

Bad Essen. Der Winter hat begonnen – und zumindest gelegentlich schneit und friert es auch im Wittlager Land. Winterdienst ist dann angesagt. Für welche Aufgaben ist die Gemeinde zuständig?

Bad Essen hat den Winterdienst genau geregelt und Räum- und Streupläne festgelegt. Damit verbunden sind vier Prioritätenlisten. „Ziel der Aufstellung von Räum- und Streuplänen und der Einteilung in Prioritäten ist es, die wichtigsten Straßenverbindungen in der Gemeinde Bad Essen (Priorität 1) bis 7 Uhr geräumt zu haben“, so der Fachdienst Umwelt, Planen und Bauen.

Zwei Zuständigkeitsbereiche

Generell ist es so, dass sich der Winterdienst in der Gemeindein zwei Zuständigkeitsbereiche aufteilt. Hierzu verpflichtet sind neben der Kommune im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflichten als Straßenbaulastträgerin des gemeindlichen Straßennetzes auch alle privaten Grundstücks- oder Wohnungseigentümer. Diese müssen unter anderem dafür sorgen, dass Gehwege vor und auf dem Grundstück schneefrei sind. Und bei Glätte muss der Weg natürlich sicher passierbar sein.

Konkrete Gefährdungslage

Die Winterdienstaufgaben der Gemeinde erstrecken sich dagegen auf die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze und richten sich nach der konkreten Gefährdungslage. „Hierbei sind Art und Bedeutung des Verkehrsweges, genauso wie die potenzielle Gefährlichkeit und der zur erwartende Verkehr zu berücksichtigen. Diese Parameter bestimmen für die Gemeinde den Zeitpunkt und die Häufigkeit der Winterdiensttätigkeit“, betont die Kommune.

Reihenfolge der Straßenzüge

Die Gemeinde kann die Reihenfolge der Straßenzüge, die geräumt werden sollen, selbst festlegen. Wie diese Reihenfolge aussieht, das ist in den Räum- und Streuplänen beschrieben. Eine Winterdienstverpflichtung wird übrigens nur dann ausgelöst, wenn zu räumende Strecken als gefährlich und verkehrswichtig einzustufen sind. Wann ist das der Fall? Als gefährlich sind scharfe, uneinsichtige oder sonst schwierig zu durchfahrende Kurven, starke Gefällestrecken, unübersichtliche Kreuzungen und Straßeneinmündungen, auffallende Verengungen und zur Glätte neigende Brücken einzustufen. „Als verkehrswichtig sind verkehrsreiche Durchgangsstraßen, Ortsdurchfahrten von klassifizierten Straßen und die viel befahrenen innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen, wie Sammelstraßen, Schulbusstrecken und die Straßen in Gewerbegebieten, einzuordnen“, heißt es in der Satzung.

Geh- und Radwege

Innerhalb geschlossener Ortschaften besteht bei der Räumung von Geh- und Radwegen eine besondere Verpflichtung bei wichtigen Fußverbindungswegen, Fußgängerüberwegen, Bushaltestellen oder auch Plätzen. Außerhalb geschlossener Ortschaften besteht hier dagegen grundsätzlich keine Winterdienstverpflichtung – außer bei besonderen Bedürfnissen oder einer besonderen Gefährdungslage.

Die Prioritätenliste

Die wichtigsten Straßenbereiche befinden sich in der Priorität 1 und 2, die zuerst nacheinander abgearbeitet werden. Je nach Leistungsfähigkeit und Intensität des Winters folgt danach eine Räumung auch in den Prioritäten 3 und 4. Die höchste Priorität in der Ortschaft Bad Essen haben zum Beispiel die Straße Am Freibad, die Lindenstraße von Kreisel am Rathaus bis zur Nikolaistraße, der Bornweg (ohne Querwege) und die Schulallee. In Lintorf ist die Straße „Am Hallenbad“ (ohne Querstraßen), in Hüsede die Straße „Im Dorfe“ und die Rattinghauser Straße sowie in Lockhausen die Friedrichstraße

von B65 bis Karlstraße. Für sämtliche Ortschaften der Gemeinde sind diese Listen erstellt worden. Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Gemeinde: www.badessen.de.