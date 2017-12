Mein tierischer Freund Cectpa ist ein Husky aus Bad Essen zum Knuddeln

Schlittenhund

Der Sibirische Husky kann bei entsprechender Vorbereitung und Training ein Gewicht ziehen, dass neunmal so groß wie sein Körpergewicht ist. Dadurch ist er in den arktischen Regionen lebenswichtig für die dort lebenden Stämme geworden und dort ein richtiges Nutztier. Sie verfügen auch über einen exzellenten Orientierungssinn, welcher ihnen auch bei tiefem Schnee dabei hilft, auf dem richtigen (bekannten) Weg zu bleiben. Siberian Huskies wurden auch im US Army’s Arctic Search-and-Rescue Unit of the Air Transport Command im Zweiten Weltkrieg eingesetzt, da sie so perfekt an arktische Regionen angepasst sind.