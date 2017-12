Weihnachtsmarkt 2017 Bühne und Buden rund um die Kirche in Lintorf

Lintorf. Zu einem der beliebtesten Weihnachtsmärkte im Wittlager Land hat sich der Lintorfer Weihnachtsmarkt entwickelt, der seit 1996 am zweiten Adventswochenende rund um die Kirche im Ort veranstaltet wird.

Aus einer Privatinitiative von Jürgen Klostermann wurde durch die Weihnachtsmarkt- AG ein Konzept entwickelt, das heute noch Bestand hat. Durch das rührige Marktmeisterteam um Sonja Feldscher und Tiemo Rakers der und deren Helfern von der Weihnachtsmarkt AG, erstrahlt die Ortschaft f ab dem Freitag vor dem 1. Advent im vorweihnachtlichen Lichterglanz. Die ehrenamtlichen Helfer hängen nicht nur die beleuchteten Weihnachtssterne und mithilfe der Feuerwehr Lintorf die Lichterkette am Kirchplatz auf, sie sind auch für den organisierten Ablauf zuständig, dazu gehört das verlegen von Wasser und- Stromleitungen, ebenso wie der Buden Auf- und Abbau.

24 Stände in diesem Jahr

Mit attraktiven Ständen und einem bunten Bühnenprogramm kommen mehr als tausend Gäste in das beschauliche Lintorf. 24 Stände bieten mit Handwerkskünsten, Selbstgestricktem, Süßigkeiten, sowie Speisen und Getränke an, deren Erlöse zu großen Teilen gespendet werden. So fließt der Erlös der Tombola und der Cafeteria im evangelischen Gemeindehaus direkt dem Verein für missionarische Jugendarbeit in Lintorf zu.

Beliebt sind zudem die Stände von den anderen Lintorfer Vereinen. So gibt es beim VfL warmes Glühbier, dem Verschönerungsverein weißen Glühwein und bei dem Förderverein Feuerzangenbowle. Zudem gibt es Döner und Schaschlik, dies ist ein Beweis, dass Multikulti in Lintorf gelebt wird. Der Marktbeginn ist am Samstag, 9. Dezember, um 15 Uhr. Das Bühnenprogramm beginnt um 16.00 Uhr mit der Eröffnung durch die Ortsbürgermeisterin Edith Elsner und anschließendem Grußwort des Hausherrn Pastor Karsten Vehrs. Begleitet wird die Eröffnung durch junge Künstler der Musikschule Ventker. Die Moderation übernimmt Anke Rohdenburg. Um 16.30 Uhr tritt der Männerchor Bad Essen/Rabber auf, den Abschluss macht der Posaunenchor Lintorf um 18 Uhr.

Heimische Gewerbetreibende

Am Sonntag, 10. Dezember, öffnet Markt um 14.00 Uhr, die Moderation übernimmt Petra Langhorst. Um 16.00 Uhr kommt es auf der Bühne zum Aufritt des Chores der Evangelisch Christlichen Baptistengemeinde Lintorf. Die jüngsten Gäste, die Kinder der Kindertagesstätte Lintorf singen im Anschluss ab 16.30 Uhr.

Gegen 17 Uhr ist dann der Höhepunkt mit der Ankunft des Nikolaus. Alle Kinder erhalten eine süße Tüte, die von der Weihnachtsmarkt AG kostenlos zur Verfügung gestellt wird, dafür wurden Spenden von den heimischen Gewerbetreibenden geworben.

Ziehung der Hauptpreise

Ab 18.30 Uhr erfolgt die Ziehung der Gewinner des Buchstabenrätsels. Anschließend ist die Ziehung der Hauptpreise der Tombola des Vereins für missionarische Jugendarbeit. Während des gesamten Marktes ist die Kirche geöffnet, zudem ist der Büchertisch im Gemeindehaus durchgängig besetzt. Im Keller des Hauses bieten die Mitarbeiterinnen der Lintorfer Kindertagesstätte Betreuung beim Basteln an.