Volleyballdamen feiern Tusch auf den Vize-Herbstmeister für Lintorf

Lintorf. Die Volleyballdamen des VfL Lintorf gewannen auch ihr letztes Hinrundenspiel der Regionalliga gegen den SC Langenhagen mit 3:0 (25:16, 25:23, 25:22 ) und sicherten sich somit die „Vize-Herbstmeisterschaft“ in der vierthöchsten Liga.

Mit diesem deutlichen Ergebnis hatte im Vorfeld kaum jemand gerechnet, da es einen schweren Gegner zu bezwingen galt. Der Absteiger aus der dritten Liga befand sich bis dato punktgleich mit den Lintorfern auf dem dritten Tabellenplatz und hatte erst eine Niederlage gegen den aktuellen Tabellenführer aus Hildesheim kassiert. Entsprechend galt es für die Mannschaft von Trainer Stefan Engelke, von Anfang an das gesamte Leistungspotenzial abzurufen, um das Spitzenspiel für sich entscheiden zu können.

Konzentriert und motiviert

Konzentriert und motiviert startete Lintorf . Druckvolle Angaben ließen den Gästen keine Chancen ins Spiel zu finden. So konnte schnell eine Führung erspielt werden. Trotz einiger körperlich überlegener Blockspielerinnen auf der Gegenseite, fand das Team um Hauptangreiferin Larissa Claaßen immer wieder die Lücken im gegnerischen Feld und konnte so wichtige Punkte für sich entscheiden. Bis zum 18:16 hielten die Gäste mit den gut aufspielenden Lintorfern jedoch mit, ehe Larissa Claaßen den Satz mit einer überragenden Aufschlagserie nach 20 Minuten mit 25:16 beendete.

Auf hohem Niveau

Beflügelt durch den Gewinn des ersten Satzes, konnten die Lintorferinnen dank der starken Angaben von Franzi Rosemuck schnell mit 5:1 in Führung gehen. Doch so einfach wollte der SCL es der Heimmannschaft nicht machen, wobei die Gäste zunehmend ins Spiel fanden. Den knapp 200 Zuschauern bot sich ein Spiel auf hohem Niveau, bei dem vor allem Libera Erika Weinmeister mit Szenenapplaus für ihre starke Abwehrleistung belohnt wurde. Bei einem 24:23 war es Außenangreiferin Franzi Rosemuck, die den gegnerischen Block clever anschlug und für die 2:0- Führung für den VfL sorgte.

Das lautstarke Publikum

Auch der dritte Satz startete, wie die letzten beiden endeten. Mit 6:1 erwischten die VfLerinnen einen sehr guten Start. Doch die Langenhagenerinnen fanden zurück ins Spiel und konnten zum 12:12 ausgleichen. Angefeuert durch das lautstarke Publikum im Volleydome und mit der Entschlossenheit, den dritten Satz für sich zu entscheiden, kämpfte jede Spielerin auf Lintorfer Seite, was Teamgeist und Motivation weiter steigen ließ. So ging auch der dritte Satz und somit das gesamte Spiel mit 3:0 verdient an Lintorf.

Prompt machten sich Euphorie und Jubel in der Halle breit, da die Lintorferinnen nun mit nur einem Punkt Rückstand an die Tabellenführung die Vize-Herbstmeisterschaft feiern durften. Im anschließenden primeLine-Talk sprach Vorstandsvorsitzender Akki Fricke von der wohl „besten Saisonleistung“ der Regionalligadamen.

Am kommenden Samstag startet postwendend die Rückrunde für den VfL mit dem Derby beim VC Osnabrück.

Lintorf: Theresa Bahr, Larissa Claaßen, Laura Fischer, Jannika Groß, Linda Hinsken, Malin Hörsemann, Merle Hörsemann, Julia Jahns, Cathi Luker, Carolina Meyer, Franzi Rosemuck, Erika Weinmeister.