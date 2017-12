Beleuchtete Schaukästen im Freien Krippenausstellung und Krippenweg bei Rila in Levern

Zu den Szenen aus dem Leben Jesu, die in der weihnachtlichen Ausstellung in Levern zu sehen sind, gehört auch die Volkszählung. Foto: Rila erleben

Levern. Es gehört schon zur Tradition bei Rila-erleben in Stemwede-Levern, dass alljährlich zur Adventszeit ausgesuchte Weihnachtskrippen aus aller Welt besichtigt werden können. In Zusammenarbeit mit dem Verein der Krippenfreunde Osnabrück-Emsland werden die Weihnachtskrippen ausgewählt und in der Feinkostwelt und in der Gartenanlage präsentiert.