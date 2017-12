Wettbewerb „Kerniges Dorf“ Lob für Bürgerengagement der Eggetaler

Börninghausen. Der Verein „Wir im Eggetal“ hat erfolgreich am Bundeswettbewerb „Kerniges Dorf“ teilgenommen. Das Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft richtet diesen Wettbewerb aus.

Ziel des Wettbewerbs „Kerniges Dorf!“ ist es, Ansätze für eine gelungene Innenentwicklung zu stärken und einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Das Ministerium zeichnet Dörfer aus, die unter anderem ihre bauliche Gestaltung an Veränderungen in der Bevölkerung anpassen und dabei zukunftsfähige Ideen und Konzepte verfolgen.

Maßnahmen in Börninghausen

Die Fachjury 2017 zeigte sich sichtlich angetan von den umgesetzten Maßnahmen in Börninghausen, als sie im 20. September zu Besuch im Eggetal war. Sie lobte vor allem das große bürgerliche Engagement für das Dorfleben besonders im Hinblick auf die Schulschließung, die Entwicklung rund um das Haus der Begegnung und die vereinsübergreifende Zusammenarbeit in dem Dorfverein. „Am Ende jedoch fiel die Entscheidung für einen anderen Finalisten als Sieger“, so die Eggetaler.

Beispielhafte Umsetzung

Der Auswahl ging eine intensive Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der Bereisung voraus, mit dem Ziel, besonders beispielhafte Umsetzungen für zukunftsfähige Ansätze der Gestaltung und Entwicklung in den Ortskernen hervorzuheben. In der Kategorie „Kernig im Wandel: Große Dörfer“ gewann Störmede in Nordrhein-Westfalen als herausragendes Beispiel für vorbildliche Ortskernentwicklung mit Leitbild. „Wir freuen uns für die Gewinner. Dorfentwicklung ist immer mit viel ehrenamtlicher Arbeit und Engagement der Bürger verbunden. Wir haben gesehen, was woanders möglich ist. Das ist auch für uns ein Ansporn die Entwicklung des Eggetals weiter voranzutreiben“, sagt Jürgen Nenneker, Geschäftsführer der Dorfgemeinschaft „Wir im Eggetal“.

Carsharing-Modell

Die umgesetzten Maßnahmen in zentralen Handlungsfeldern reichen von einer Mitfahrerbank über ein Carsharing-Modell bis hin zu Angeboten für lebenslanges Wohnen im Dorf. „Es gibt viele tolle Konzepte, von denen manche sicherlich auch für eine Umsetzung bei uns geeignet wären“, findet auch Matthias Wessel.

Die Preisverleihung durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft findet am 24. Januar 2018 im Rahmen des 11. Zukunftsforums Ländliche Entwicklung auf der internationalen Grünen Woche in Berlin statt.