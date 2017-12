Kinder warteten voller Ungeduld Beinahe hätte der Nikolaus in Bad Essen einen Schlitten gebraucht

Bad Essen. Beinahe wäre es eine Punktlandung geworden. Ganz früh am ersten Adventssonntag, dem zweiten Tag des Bad Essener Weihnachtswichtelzaubers, fiel etwas Schnee. Der ging bald in Regen über. Ansonsten hätte der Nikolaus einen Schlitten gebraucht...

Das hätte für die Veranstalter vom Gewerbeverein Bad Essen vermutlich eine gewisse Schwierigkeit dargestellt. Und wenn es schon keinen Schnee gab, so ließ dann auch der Regen im Laufe der vormittags nach. Ganz ohne Regenschirm kamen die Besuchter des Weihnachtsmarktes aber nicht aus. Wirklich ideal waren die Rahmenbedingungen am Sonntag nicht – leider fast genauso wie es der Wetterbericht angekündigt hatte.

Warten mit Ungeduld

Heiße Getränke und eine stärkende Mahlzeit waren dann bei dem Bummel über den Kirchplatz fast schon ein Muss. Für die Kinder lockte besonders der Besuch des Nikolauses. Wann sieht man schließlich diesen hohen Gast einmal in echt, wenn er mit seiner Kutsche herbeikommt. Begleitet wird er von zwei kleinen Engelchen – und mit Weihnachtslieder empfangen. Ein weiteres Argument für eine gewisse Ungeduld. Die Jungen und Mädchen ahnten schon, dass es für sie süße Leckereien geben würden.

Dickes Buch parat

Entsprechend groß wurde das Gedränge vor der Bühne, von der aus der Nikolaus den Nachwuchs aufforderte, ein Gedicht aufzusagen oder ein Lied zu singen. Ob sich das die Erwachsenen wohl auch getraut hätten, als sie noch so klein waren wie die mutigen Mädchen und Jungen? Noch Klippe galt es für die kleinen Zuhörer zu umschiffen. Der Nikolaus las in seinem dicken Buch, dass die Kinder keineswegs immer brav gewesen waren – beispielsweise am Essen herumgemäkelt hätten.

Und wer gedacht hätte, der Nikolaus könnte alle Sprachen verstehen, erwies sich das als Irrtum. Mit dem Plattdeutschen jedenfalls hatte er seine Probleme.