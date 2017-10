Orkanartige Böen, umgestürzte Bäume Sturmtief „Xavier“ fegt über das Wittlager Land

Einsatzkräfte der Feuerwehren sind nach dem Sturmtief „Xavier“ auch im Wittlager Land im Dauereinsatz. Foto: Hubert Dutschek

Altkreis Wittlage. Am Donnerstag hat Sturmtief „Xavier“ in Norddeutschland erhebliche Schäden angerichtet. Auch im Altkreis Wittlage kam es zu orkanartigen Böen, die Schäden hielten sich aber in Grenzen.

Zahlreiche Feuerwehren sind im Einsatz, um eine Vielzahl umgestürzter Bäume beiseite räumen. Kettensägen sind im Dauereinsatz. Auch in weiten Teilen des Wittlager Landes rückten Helfer aus, um umgestürzte Bäume zu entfernen. Auf der Borgwedder Straße in Venne brach die Spitze eines Baumes ab und musste von den Einsatzkräften vor Ort entfernt werden. Auf der Hauptstraße in Hunteburg sowie auf der Mönkehöfener Straße in Hitzhausen krachten Bäume genauso auf die Fahrbahn wie auf der Leverner Straße in Bohmte und auf der Abfahrt zum Kronensee in Schwagstorf. In Bohmte stürzte ein großer Ahornbaum an der Gutenbergstraße um. Eine Absperrung der Ecke Gutenbergstraße/Braunstraße ist möglich. (Zum Nachlesen: Der Liveticker zum Sturmtief „Xavier“)