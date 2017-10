Zwischen Wahn und Wirklichkeit Tragikomödie im Neuen Theater Espelkamp

Espelkamp. In seinem Theaterstück „Der Vater“ beschreibt der französische Dramatiker und preisgekrönte Romancier Florian Zeller einen alten Mann, der mit den Veränderungen des Lebens konfrontiert wird. Aufgeführt wird das Stück in Espelkamp.

Aus der Perspektive des Vaters – des ungläubigen Betroffenen – bringt er dem Betrachter nahe, wie sich das Leben mit Alzheimer gestaltet.

Mit diesem berührenden Stück über den 80-jährigen André startet das Volksbildungswerk Espelkamp am Sonntag, 8. Oktober, um 18 Uhr im Neuen Theater in die neue Theatersaison.

Ungewöhnliche Erzählstruktur

Das Besondere an „Vater“ ist die ungewöhnliche Erzählstruktur. Erlebt wird die Handlung nämlich nicht chronologisch, sondern aus der Erlebniswelt des zunehmend verwirrten alten Mannes. Wenn er bestimmte Personen nicht mehr erkennt, erkennen sie die Zuschauer ebenfalls nicht, weil sie durch andere Schauspieler dargestellt werden. Bald können weder André noch das Publikum unterscheiden, was Realität, was Wahn- oder Wunschvorstellung, was Halluzination oder fixe Idee ist.

Theatralisches Spiegelkabinett

Es entsteht ein theatralisches Spiegelkabinett, überraschend, schräg, beängstigend, aber auch komisch und schrill. 15 raffiniert verschachtelte Szenen – ein Vexierspiel von Wahn und Wirklichkeit, in dem André mal Maulheld, mal frech und gewitzt, staunend und bangend auf all das ihm nun Befremdliche blickt, seien es die Veränderungen in seiner Wohnung oder die bei seinen Mitmenschen. Eine tragische Farce, in die sich der alte Mann immer mehr verheddert.

Kartenvorverkauf

Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich in den Vorverkaufsstellen der Geschäftsstelle des Volksbildungswerks Espelkamp, Kulturbüro im Bürgerhaus, Wilhelm-Kern-Platz 14, Telefon 05772/562161, sowie in der Geschäftsstelle der Neuen Westfälischen, Lange Straße 33, in Lübbecke, im Reisebüro Durnio in Rahden, Steinstraße 4, oder online unter www.theater-espelkamp.de. Abendkasse und Theater sind ab 17 Uhr geöffnet.