Waldschwimmbad Pr. Oldendorf Förderverein zieht positive Bilanz der Freibadsaison

Pr. Oldendorf. Der im Mai dieses Jahres neu gegründete Förderverein des Waldschwimmbades Pr. Oldendorf zieht eine positive Bilanz der zurückliegenden Freibadsaison.

„Der Zuspruch für das Waldfreibad ist riesig. Wir wollen dazu beitragen, dass diese Perle Preußisch Oldendorfs auf Dauer erhalten bleibt“, erklärte Jörg Offergeld, Erster Vorsitzender des Fördervereins Waldfreibad. Besonders in Erinnerung geblieben ist dem Vorsitzenden das Chill-Out-Schwimmen Ende Juli, bei dem über 150 Gäste teilgenommen haben, um bei Kerzenschein und Musik zu schwimmen oder in die Fasssauna zu gehen. „Nach dem Event konnten wir das 70. Mitglied begrüßen. Auch einige kleinere und größere Spenden gingen ein. Die Entwicklung der Mitgliederzahl ist im Plan. Trotzdem wünschen wir uns für die Zukunft weitere Mitglieder und wollen unbedingt die 100 knacken“, so Kassenwart Stefan Mochmann.

Mit dem Abschluss der Badesaison beginnt auch die Planung für das kommende Jahr. „Das Schwimmen bei Kerzenschein und Musik wird auf jeden Fall wiederholt. Über weitere Events machen wir uns Gedanken. Da uns das Wetter aber immer einen Strich durch die Rechnung machen kann, werden das ebenfalls Veranstaltungen ohne großem finanziellen Risiko sein“, erklärte Wolfgang Rothardt vom Förderverein. Gesichert ist derweil der Erhalt des Waldschwimmbades für die kommenden fünf Jahre. Zum Saisonende verlängerte die Stadt Preußisch Oldendorf den in 2017 auslaufenden Betreibervertrag mit dem Miet-Schwimmmeister-Service Heino Kruse.