In 4. Liga weiter ungeschlagen Lintorfer Volleyballer schwächeln nur in einem Satz

Lintorf. Souverän gewannen die Volleyballer des VfL Lintorf mit 3:1-Sätzen (25:15; 25:16; 23:25; 25:16) gegen ASC Göttingen und stehen damit ungeschlagen in der noch jungen Saison an der Tabellenspitze der Regionalliga.

Mit druckvollen Aufschlägen ebneten sich die Lintorfer den Weg zum dritten Sieg im dritten Spiel. Aus dem 14:13-Punktestand im ersten Satz zogen sie dank dieser Aufschläge zum 20:13 davon. Mit deutlichem Punkte-Vorsprung erspielten sie sich die ersten beiden Durchgänge. Die Zuschauer freuten sich nicht nur über die spektakulären starken Aufschläge von Damian Jonczynski, sondern auch über das Zusammenspiel zwischen dem Zuspieler und seinen Mittelangreifern.

Vorsprung noch abgegeben

Die Gäste aus Göttingen konnten aufgrund von Verletzungen nur mit einem kleinen Kader anreisen und mussten auf einen Libero-Spieler verzichten. Dennoch sicherten sie sich nach einem deutlichen 4:12-Punktestart den dritten Satz. Obwohl die Lintorfer den Rückstand aufholten und sogar mit 23:22-Punkten führten, fehlte für den Satzgewinn die Konsequenz im Angriff.

Trainer Cord Ernsting ermahnte seine Mannschaft zur Konzentration und meinte in Bezug auf den personell angeschlagenen Gegner: „Auch angeschossene Rehe können die Wildesten sein.“ Im vierten und letzten Durchgang schlossen die Spieler wieder an ihre gute Leistung an und freuten sich über den nächsten Erfolg.

Am 22. Oktober gegen Giesen

Nun folgen zwei spielfreie Wochenenden, bevor sie am 22. Oktober gegen den Favoriten aus Giesen spielen. In deren Mannschaft wirken drei Akteure aus dem Team der 2. Bundesliga der letzten Saison mit.

Mit Henrik Kolweier siegten die Lintorfer mit ihrem dritten Libero im dritten Spiel. An dieses Schema wird im nächsten Spiel angeknüpft, denn dann wird voraussichtlich Yannik Hamker diese Position übernehmen.