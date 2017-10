Beitrag zu regionaler Identität Bad Essen mit Fachwerkflair als Aushängeschild

Bad Essen. Fachwerk und Niedersachsen, das gehört zusammen. So finden sich folgerichtig zahlreiche Fachwerkbauten auch im Wittlager Land.

In vielen Ortschaften des Altkreises Wittlage fallen Fachwerkgebäude ins Auge. Besonders ausgeprägt ist das in Bad Essen. Der Ort ist Mitglied der Organisation Deutsche Fachwerkstraße.

Ideal für Veranstaltungen

Der Bad Essener Ortskern wird geprägt von seiner intakten historischen Fachwerksubstanz. Im Rahmen der von 1984 bis 2003 laufenden Ortskernsanierung in Bad Essen „sind insgesamt fast sieben Millionen Euro in den Bad Essener Ortskern und damit zu einem gewichtigen Anteil auch in den Erhalt der Fachwerkgebäude geflossen. Dies wissen viele Einheimische und unsere zahlreichen Gäste aus nah und fern sehr zu schätzen“, betont Erster Gemeinderat Carsten Meyer im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Nikolaikirche und die intakte Kirchburg aus zahlreichen Fachwerkgebäuden machen den Bad Essener Kirchplatz zu einem der schönsten Kirchplätze in Norddeutschland und zu einem idealen Veranstaltungsort, so Meyer weiter.

Dank gemeinsamer Anstrengungen habe sich der Kirchplatz und die Bad Essener Fachwerkkulisse zu einem Aushängeschild für den Ort entwickelt und trägt ganz im Sinne von Cittaslow zur regionalen Identität der Menschen bei. Der Erste Gemeinderat: „Auch die Nikolaistraße mit ihrer historischen Bausubstanz hat soeben bei Himmel und Erde wieder einen hervorragenden Veranstaltungsrahmen geboten und ihren besonderen Charme gezeigt.“

Deutsche Fachwerkstraße

Daher sei es absolut konsequent, dass Bad Essen seit Jahrzehnten Mitglied in der Deutschen Fachwerkstraße ist und damit auch dokumentiert, „dass Bad Essen den entsprechenden Qualitätsstandard erfüllt, wir uns für den Erhalt des Fachwerks einsetzen und versuchen, das Bewusstsein der Menschen für diesen Kulturgut sowie das Interesse am Erleben zu fördern.“

Carsten Meyer weiß um Bedeutung und Ausstrahlung von Fachwerk für Bad Essens Flair: „Als Vertreter der Gemeinde Bad Essen bin ich froh, dass das Fachwerk in Bad Essen nicht nur eine reine Kulisse darstellt, sondern von Gewerbe, Dienstleistern und Gastronomie aktiv genutzt wird.“