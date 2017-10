Gespräch mit Natemeyer Grünen-Politiker Kavermann zu Besuch in Bad Essen

pm/apo Bad Essen. Rainer Kavermann, Landtagskandidat von Bündnis 90/Die Grünen aus dem Wahlkreis Melle, hat sich bei einem Besuch in Bad Essen mit Bürgermeister Timo Natemeyer über die Entwicklungen von Citta Slow und den nachhaltigen Nutzen von Landesgartenschauen ausgetauscht.

So sprach sich Natemeyer für eine bessere Unterstützung des Landes bei der Durchführung von Landesgartenschauen aus. Zwar sei die Gartenschau 2010 in Bad Essen sehr erfolgreich verlaufen. Dennoch zeige die Erfahrung der letzten Jahre, dass Bewerber in Niedersachsen nicht gerade Schlange stehen würden. Andere Bundesländer wie Hessen und Nordrhein Westfalen würden mit stärkerer finanzieller Unterstützung dafür sorgen, dass ein nachhaltiger Nutzen durch Landesgartenschauen entstehe.

Als Beispiel nannte Natemeyer das Freibad und die Sole-Arena, die als langfristige Effekte in Bad Essen bleiben würden. Im Marina-Hafen sei ein Boots-Tourismus mit überregionaler Bedeutung verwirklicht worden. Zudem sei die Identifikation der Bürger mit dem Ort gestärkt und Gäste für erneute Besuche gewonnen worden. Die jährlichen Übernachtungszahlen in Bad Essen hätten sich um die 170.000 eingependelt, so Natemeyer. Trotz der Bedenken von Kirchen und Gewerkschaften sei die Sonntagsöffnung wichtig für die Gemeinde.

Bad Essen Vorbild für den Landkreis

Dass Niedersachsen sich stärker für einen nachhaltigen Nutzen von Landesgartenschauen engagiere, um die kommunalen Risiken zu entlasten, will auch Rainer Kavermann aufgreifen. Der Landtagskandidat würdigte zudem die Umsetzung von Citta Slow und Fair Trade in Bad Essen. „Von der Idee aus Bad Essen für Entschleunigung kann sich der Landkreis eine Scheibe abschneiden“, betonte der Grünen-Politiker – angefangen von gestressten Schülern bis zum Flächenfraß in den Kommunen. Der Landtagskandidat forderte eine Stärkung der regionalen Wirtschaft und der Zusammenarbeit zwischen den Kommunen.

Kavermann machte sich zudem für einen rechtzeitigen Ausbau der Elektro-Mobilität in Bad Essen stark, um sich für die Zukunft besser aufzustellen.