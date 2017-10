Pfefferspray eingesetzt Polizisten in Minden von Jugendlichen bedroht

pm Minden. Eine Gruppe alkoholisierter und aggressiver junger Frauen und Männer bedrängte in der Nacht zu Sonntag in Minden zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei, die eine Verkehrskontrolle durchführten.

Nur mithilfe von Unterstützungskräften konnten die Einsatzkräfte im Wittlager Nachbarkreis Minden-Lübbecke die Situation unter Kontrolle bringen. Erst als die Veranstalterin (20) die Feier beendete, löste sich der Pulk auf. Für drei Aggressoren (20, 21 und 22 Jahre alt) endete die Nacht im Polizeigewahrsam. Der kontrollierte Autofahrer wurde festgenommen.

Gegen vier Uhr führte eine Streifenwagenbesatzung an der Ecke Kaiserstraße zur Hausberger Straße eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass gegen den Fahrer (24) des Fahrzeugs ein Haftbefehl vorlag. Hierzu sollte der Hannoveraner dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Aus unbekannten Gründen mischten sich unbeteiligte Anwesende einer in der Nähe des Kontrollortes stattfindenden Geburtstagsfeier in die Maßnahmen der Polizei ein. Selbst der festgenommene Hannoveraner forderte die Aggressoren auf, die Maßnahme nicht zu stören.

Die im Laufe des Einsatzes auf 35 bis 40 Personen angewachsene Gruppe bedrängte, bedrohte und beleidigte die Beamten massiv und versuchte ihre Amtshandlungen aktiv zu stören. Erst mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Hierbei kam es auch zum Einsatz von Pfefferspray.