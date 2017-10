Straßenfest „Himmel & Erde“ Genüsse rund um Apfel und Kartoffel in Bad Essen

Bad Essen. Romantisch, bodenständig, natürlich – so präsentierte sich bei strahlendem Sonnenschein das Fest „Himmel & Erde“in der Nikolaistraße, das wieder Hunderte von Besuchern anlockte. Veranstalter war der Gewerbeverein Bad Essen.

Umrahmt vom historischen Fachwerk boten diesmal 35 Aussteller erntefrisches Obst und Gemüse, Gewürze, Tee, Brot, Fruchtaufstriche, Herbstdekoration, Schmuck, Lederwaren, ätherische Öle und Körnerkissen, farbenfrohe Blumensträuße, Romantikkissen, Lavendelkreationen…. zum Erleben, Genießen und zum Kaufen. Lebensfreude pur vermittelten diejenigen, die zum Thema Haus & Garten mit Gartenküchen und –möbeln, Gartengestaltung, Keramik oder Dekorationsartikel ausstellten. Erstmals dabei war zum Beispiel „Sweet Liebling“ aus Melle, in deren Manufaktur alle Hunde-Halsbänder, -Leinen, -Decken und vieles mehr individuell entworfen werden.

Kulinarische Genüsse

Natürlich standen wieder die kulinarischen Genüsse rund um den Apfel – symbolisch für Himmel – und die Kartoffel – für Erde – im Mittelpunkt. Dazu Köstlichkeiten rund um den Pilz, die ein Aussteller aus Stemwede den Gästen offerierte. Leckere Säfte nebst Apfelpresse, die Kinder ‚bedienten‘, gab´s bei Getränke Lammersiek aus Bad Essen. Apropos Kinder: Sie konnten sich beim Ponyreiten, in der Hüpfburg, im Kinderkarussell, das leider nur zeitweise zum Einsatz kam, da in der Nacht der Regen die Elektrik beeinträchtigt hatte, beim Basteln, wie Stempeldruck auf Papiertüten, oder bei diversen Spielen vergnügen.

Kleine und große Gäste

Für Verblüffung bei den kleinen und großen Gästen sorgte Schnellzeichner „TAK“, der im richtigen Leben Wilfried Niederjohann heißt und aus Bielefeld kommt. In wenigen Minuten entstanden bei ihm Porträts am laufenden Band in einer ungewöhnlichen Maltechnik. Statt Zeichenstift oder Kohle benutzt er nämlich ein Wattestäbchen, ein Tröpfchen Spezialtusche, etwas eingetrocknete Schuhcreme, einen Lippenstift, ein Blatt Toilettenpapier und einen ‚Hauch Magie‘ aus der Maggiflasche. Und last, not least lockte der verkaufsoffene Sonntag zu einem entspannten Einkaufsbummel durch die Geschäfte im reizvollen Kurort Bad Essen am Fuße des Wiehengebirges.

Gutes Wetter bestellt

„Das gute Wetter, was ich bestellt habe, die Fachwerkatmosphäre, das Kopfsteinpflaster, diese kleine enge Gasse mit den vielen schönen Ständen darin“, zählte Stefani Natemeyer, Geschäftsführerin des Gewerbevereins Bad Essen auf, was den Reiz des Straßenfestes „Himmel & Erde“ ausmacht. Das hatte sie in diesem Jahr erstmalig organisiert. „Bemerkenswert finde ich auch, dass sich die ortsansässigen Gastronomen außerhalb ihrer Geschäftszeit engagieren“, freute sich Gewerbevereinsvorsitzender Michael Kleine-Heitmeyer. Viele private Haushalte würden zudem Strom, Wasser oder ihre Räumlichkeiten für das Fest zur Verfügung stellen, hoben Natemeyer und Kleine-Heitmeyer lobend hervor.

Auf viele Schultern verteilt

Außerdem würden die Anlieger der Nikolaistraße sogar beim Auf- und Abbau helfen. „Die haben eigentlich gar nichts mit dem Fest zu tun“, zeigten sich beide begeistert. Somit wurde „Himmel & Erde“ wieder auf viele Schultern verteilt, sodass es erneut ein rundum gelungenes Straßenfest wurde.