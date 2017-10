Bluesmusik in der Kulturwerkstatt „Saitenmagier“ Zed Mitchell zu Gast in Buer

Buer. Er zählt zu den bekanntesten und bedeutendsten Gitarristen in Europa – nun kommt er für ein Konzert nach Melle-Buer: Der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende Gitarrist, Sänger und Komponist Zed Mitchell präsentiert mit seiner Band am 7. Oktober um 20.30 Uhr in der Kulturwerkstatt eine Mischung aus Blues und Rock.

Schon als Jugendlicher spielte Zed Mitchell mit einigen, im ehemaligen Jugoslawien, recht bekannten Bands zusammen. 1970 fiel schließlich die Entscheidung, sein Leben der Musik zu widmen und so schrieb, sang und spielte er mit seiner Band „Land“. Mit dem Song „Shoshana“ erzielte er vier Jahre später den ersten internationalen Single-Hit. Fernsehauftritte und Radiointerviews folgten und ließen ihn europaweit zur Vorgruppe auf Tourneen von Focus, Deep Purple und Ian Gillian aufsteigen.

Diese Zeit prägte sein Spiel: Er begann, Rockmusik und Bluesnoten zu vermischen, und entwickelte einen neuen, eigenen Stil – den Powerblues. Ende der 70er-Jahre erfüllte er sich einen weiteren Traum, als er in Belgrad die „Schule für Rock-Gitarre“ eröffnete. Dieser neuen Aufgabe widmete er sich einige Jahre, bis er 1988 nach München zog, um dort zu arbeiten.

An der Spitze der Blues-Szene

Künstler wie Tina Turner, Phil Collins oder auch Pink Floyd schätzten das Können des Musikers und buchten den „Saitenmagier“ für ihre Studioaufnahmen. Auch deutsche Stars wie Curt Cress, Udo Lindenberg und Leslie Mandoki setzen auf die herausragende Spielweise von Zed Mitchell. Einen seiner größten Erfolge feierte er schließlich mit dem Münchner Symphonie-Orchester, für die er akustische und elektrische Gitarren einspielte und deren CD sich mehr als eine Millionen Mal verkaufte.

Mit verschiedenen musikalischen Künstlern der Blues- und Rock-Szene veröffentlichte Zed Mitchell 2008 sein Album „Springtime in Paris“, auf das 2010 „Summer in L.A.“ und letztlich ein Jahr später „Game is on“ folgten. Musikliebhaber, Insider und andere Künstler zählen ihn noch immer zur Spitze der Blues-Szene und nennen seinen Namen in einem Atemzug mit Künstlern wie Eric Clapton, Mark Knopfler, Gary Moore oder Robert Cray.

Kartenverkauf

Karten für das Konzert von Zed Mitchell in der Kulturwerkstatt in Melle-Buer gibt es im Vorverkauf für 15 Euro sowie an der Abendkasse für 19 Euro.