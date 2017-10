Konstantin Schnitker gewählt Bad Essener leitet bundesweiten Wirtschaftsverband mit an

Bad Essen. Der bundesweite Wirtschaftsverband „Die jungen Unternehmer“ hat den Bad Essener Unternehmer Konstantin Schnitker auf seiner Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main als stellvertretenden Bundesvorsitzenden wiedergewählt.

Konstantin Schnitker, Geschäftsführer des Bauunternehmens Schnitker aus Bad Essen-Wittlage, engagiert sich seit 2014 als Vorstandsmitglied im Regionalkreis Münster/Osnabrück für den Verband und ist seit 2015 Mitglied des Bundesvorstands.

Die Schnitker GmbH Bauunternehmen ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen in der vierten Generation. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten Maastricht und Mannheim stieg Konstantin Schnitker 2012 in den elterlichen Betrieb der Schnitker GmbH Bauunternehmen und Schnitker GmbH Projektentwicklung in Bad Essen ein. Das mittelständische Unternehmen wurde 1904 gegründet und bietet für Kunden Neubau, Umbau und Sanierung.

„Es ist wichtig, dass die junge Generation mit einer lauten Stimme spricht“, betont Konstantin Schnitker. In seiner Funktion als stellvertretender Bundesvorsitzender möchte sich der 33-Jährige unter anderem dem Thema Generationengerechtigkeit widmen. „Die Große Koalition hat in der vergangenen Legislaturperiode eine Politik gemacht, die vor allem zulasten der Jungen geht. Ein Beispiel sind die exorbitanten Subventionen, die zu weiteren Ausgaben und damit zu mehr Schulden führen. Die Rechnung trägt am Ende die Generation von morgen. Die neue Regierung muss den Subventionsabbau ganz oben auf ihre Agenda setzen.

Der Verband „Die jungen Unternehmer“ versteht sich als das Forum für junge Familien- und Eigentümerunternehmer bis 40 Jahre. Unter dem Motto Freiheit, Eigentum, Wettbewerb und Verantwortung bezieht der Verband nach eigener Aussage „Stellung für eine wettbewerbsorientierte und soziale Marktwirtschaft sowie gegen überflüssige Staatseingriffe.“ Die Verbandsmitglieder sind Inhaber oder Gesellschafter eines Unternehmens.

Konstantin Schnitker betonte im Gespräch mit unserer Redaktion die Bedeutung von Werten wie Freiheit und Verantwortung, „aus denen sich Ziele ergeben“. Politik und Wirtschaft müssten „die große Chance und Herausforderung der Digitalisierung endlich aktiv annehmen“.