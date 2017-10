Das Publikum entscheidet ZsuZsa Magyar gewinnt Bad Essener Kulturkanapee

Bad Essen. Das Bad Essener Kulturkanapee 2017 erhält ZsuZsa Magyar aus Hamburg. Sie hatte in der Goldschmiede von Zeddelmann die Zuhörer mit ihrer Hingabe zur Musik aus Klassikern des Soul, aber auch einigen Eigenkompositionen und ihrer unglaublichen Stimme begeistert.

Letztendlich war es ein knappes Rennen zwischen den Künstlern gewesen. Doch die Publikumsgunst – die über 300 Besucher hatten auf der Rückseite ihrer Eintrittskarte ankreuzen können, welche beiden Beiträge ihnen am besten gefallen hatten – fiel mit 95 Stimmen auf die gebürtige Ungarin. „Wir freuen uns besonders, dass es diesmal eine Frau getroffen hat. Denn so ein schönes Bad Essener Kanapee schmückt sicher eine Frau im Besonderen“, sagte Wolfgang Bielefeld, Vorsitzender des Kur- und Verkehrsvereins.

Tosender Applaus

Da strahlte auch Peggy Mewes, staatlich anerkannte freischaffende Künstlerin und Chefin von Kleinodien Bad Essen, als sie der Sängerin die Schmuckbrosche im „Blütengenuss“ ansteckte. Diese symbolisiert Jahr für Jahr ein vielschichtiges Kanapee, deren Entwurf und Herstellung die Schmuck-Designerin nicht nur übernimmt. „Sie sponsert sie uns auch“, betonte Wolfgang Bielefeld, der zuvor den beteiligten Künstlern, den Gastgebern und Annette Ludzay, Geschäftsführerin des Kur- und Verkehrsvereins, die auch die Organisation der achten Auflage der Kanapees übernahm, gedankt hatte. Nach einem tosenden Applaus kam ZsuZsa Magyar nicht umhin, im Blütengenuss noch zwei Zugaben zu geben.

Bissige Gewitztheit

Denn auch der Blütengenuss zählte zu den acht Gastgebern, die sich erneut für diese beliebte Veranstaltung zur Verfügung gestellt hatten. Dort verzauberte Alexa D. Taiga mit ihrer frivolen, frechen Kost und ihren „Chansons de luxe“ so sehr, dass sie von den Gästen mit 83 Stimmen auf Platz zwei gewählt wurde. Am Klavier wurde sie von Alexander Goretzki begleitet. Den dritten Platz belegten mit 43 Stimmen gleich zwei Künstler. Nämlich zum Einen der Schauspieler Markus Veith, der in heiter gereimter bissiger Gewitztheit bei Kleinodien Peggy Mewes den unvergessenen humoristischen Dichter und Zeichner Wilhelm Busch zum Besten gab. In der Tischlerei Nordsieck hatte das Duo Stauffer & Stauffer aus Gütersloh mit leichtem Spiel, Clownerie und dem direkten Kontakt zum Publikum gefesselt, sodass dort mehrfach die Lachtränen rollten und sie ebenfalls auf Platz drei kamen.

Außergewöhnliche Erzähltechnik

Auf der Diele von Gartengestaltung Scharmberg gaben sich „Die Rattenfänger“ ein Stelldichein. Lokalmatadoren im Ensemble sind Rita Klinkert, Gerhard Koch-Darkow aus Bad Essen sowie Elke Diesner, ehemalige Bad Essenerin, die jetzt ebenso im Kalletal wohnt wie auch Lothar Schröer. Das Quartett beeindruckte sowohl mit außergewöhnlichen Erzähltechniken, als auch mit Musik unterschiedlicher Stilrichtungen.

Die vier Jahreszeiten

Im Friseursalon Nurgüls Haarmony brachte das „Duo Concerto“ – Konzertpianistin Natalia Selber und Geigerin Anja Sukalskaja – Vivaldis bekannten Zyklus „Die vier Jahreszeiten“ zu Gehör. Beim Gastgeber Stilhafen sang und sprach die Berliner Diseuse Alix Dudel mit ihrer rauchigen Stimme Friedrich Kändler, die am Piano von Torsten Larbig begleitet wurde. In der Wiehen-Buchhandlung stellte die Berliner Autorin Rebecca Niazi-Shahabi ihr Buch „Ich bleib so scheiße wie ich bin“ vor. Ihr Fazit: „Bleiben Sie dick, faul, jähzornig – und glaubwürdig.“

Sehr abwechslungsreich

„Die Veranstaltung ist einfach fantastisch, wir freuen uns immer auf diesen Abend. Bad Essen bietet viel und was Bad Essen bietet, das ist wunderbar“, stellte Karin Bührmann begeistert fest, die bei den Kulturkanapees zu den Mehrfachtätern gehörte. Wie auch Heiko Hiese aus Bad Essen, der meinte: „Die Kulturkanapees sind sehr abwechslungsreich; es ist für Jeden etwas dabei, der sich für Kultur interessiert. Es macht Spaß, man trifft nette Leute und auch das Wetter heute schreckt uns nicht ab.“ „Weil es so schön ist“, war auch Sylvia Zschockelt aus Melle zum vierten Mal dabei.

„Ich finde das gut, dass man Räume nutzt, die man sonst ganz anders sieht“, freute sich der Arenshorster Pastor Andreas Pöhlmann, der zum ersten Mal dabei war und besonders die kleinen Besetzungen, das Kammermusikalische und das direkt an der Bühne sitzen schätzte. So freuen sich die Fans bereits heute wenn es im kommenden Jahr heißt: Auf zu den 9. Kulturkanapees.