Elfriede Siemens verabschiedet In Bad Essen gibt es jetzt keinen Pastor mehr

Bad Essen. Die Teilnehmer des nachmittäglichen Gottesdienstes, in dem Pastorin Elfriede Siemens am Sonntag nach mehr als 24-jähriger Dienstzeit in Bad Essen verabschiedet wurde, haben eine wichtige Telefonnummer mitbekommen. Die 5015 hat allerdings einen biblischen Hintergrund. In Psalm 50, Vers 15 steht: „Rufe mich an in der Not.“

Mit dem symbolischen Handschlag gab Superintendent Hans Hentschel im Gottesdienst die langjährige Pastorin von St. Nikolai frei von allen Verpflichtung in Gemeinde und Kirchenkreis. Mehrfach Erwähnung fand, dass sie zusammen mit ihrem Mann nach Schleswig umziehen wird. Bis dahin, so meinte sie in den abschließenden Dankesworten, bleibe sie aber noch drei Monate in Bad Essen.

Dank für die Ernte

Zum Abschied gehörten viele Dankesworte und Umarmungen – und eine letzte Predigt in ihrer Kirche als Pastorin von St. Nikolai. Dass am Erntedankfesttag, das Thema Dank für die Ernte dazugehörte, versteht sich. Elfriede Siemens fasste das so zusammen: „Gegen alle menschliche Überheblichkeit feiern wird das Erntedankfest.“ Sie ergänzte, dass zum Dank das Teilen gehöre und ebenso der Verzicht, damit andere etwas haben.

Dazu passte die Bitte, statt Geschenken, eine Spende für die Partnergemeinde Christianenburg in Südafrika zu tätigen, wo im ländlichen Gemeindeteil Umgababa eine Kirche, sprich Räumlichkeiten für Gottesdienste entstehen soll. In der Kollekte kamen 904 Euro zusammen, die vom Kirchenkreis (so hatte es der Superintendent versprochen) auf die nächste runde Summe aufgestockt wird.

Keine Ein-Frau-Show

Die Pastorin unterstrich, dass Kirche keine Ein-Frau-Show sei und die Menschen nicht an eine Person, sondern an Gott gebunden seien. Viele wirkten in St. Nikolai mit, Gottes Liebe in die Herzen der Gemeinde zu bringen. Siemens: „Was herauskommt, verdanken wir Gott.“

Orgel, Chor und Bläser sorgten im Gottesdienst für den musikalischen Teil, der von den Mädchen und Jungen des Wehrendorfer Kindergartens Springlebendig abgerundet wurde. „Seht, was wir geerntet haben“, sangen die Kleinen.

Der Einladung zum anschließenden Beisammensein vor der Kirche kamen die Kirchgänger gern nach. Für Kaffee und Kuchen war ebenso wie für Sitzplätze gesorgt. Die Orgel rief dann (unterstützt von Kirchenvorstandsmitgliedern) zum zweiten Teil der Verabschiedung zurück in die Kirche.

Gäste sogar aus Ungarn

Elisabeth Paul, die stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstands, begrüßte zunächst Kinder, Schwiegerkinder, Enkel und alle, die zur Familie gehören. Mit dabei waren auch Wegbegleiter, die weite Fahrten nach Bad Essen auf sich genommen hatten. Eindeutig Spitzenreiter waren die Gäste der ungarischer Partnergemeinde Ikad, die rund 1200 Kilometer zurückgelegt hatten. Paul betonte: „Wir würden uns freuen, Sie als Gastpredigerin begrüßen zu können. Ich hoffe, Sie behalten uns in guter Erinnerung.“

Eine junge Lady

Ökumenische Grußworte gehörten am Sonntag ebenso dazu wie die der Kommune (Bürgermeister Timo Natemeyer: „Frau Siemens und St. Nikolai gehören zusammen. Etwas anderes ist kaum vorstellbar“) und Grußworte der Gäste aus Ikad und der Partner aus Christianenburg – vorgelesen. Der Dank dafür, dass Elfriede Siemens die Partnerschaftsarbeit zu einer Herzensangelegenheit gemacht hatte, mündet in die Frage: „Wie kann eine so junge Lady in Rente gehen?“

Bibliolog à la Elfriede

Dass der Kirchenvorstand etwas von ihrer Pastorin gelernt hat, bewiesen die Mitglieder eindrucksvoll in einem Bibliolog à la Elfriede Siemens. Elisabeth Buck sagte: „Die Vorliebe zum Bibliolog, in dem Texte aus verschiedenen Perspektiven gesehen und die Antworten „übersetzt“ werden, hat angesteckt.“ Zuhörer und Pastorin hatten ihren Spaß. Siemens lobte: Ich bin sehr, sehr zufrieden mit euch. Der Bibliolog war fantastisch.“ Sie dankte für alle guten Worte und fügte hinzu: „Ich habe noch ganz viele Umschläge für das Südafrikaprojekt erhalten – auch von meinem Lehrer aus der Grundschulzeit. Danke.“