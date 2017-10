300 Einsatzkräfte beteiligt Großübung der Wehren bei Dreisol in Bad Holzhausen

Bad Holzhausen. Um Menschenrettung, die Brandbekämpfung, den Umgang mit Gefahrgütern und das Messen und Spüren von belasteter Luft ging es bei einer Großübung der Feuerwehr auf dem Gelände der Firma Dreisol in Bad Holzhausen.

Die Übung mit rund 300 Einsatzkräften wurde am Samstag durchgeführt. Die komplexe Lage erforderte zusätzliche Spezialkräfte. So waren neben der Feuerwehr der Stadt Pr. Oldendorf auch ABC-Züge und mehrere Erkundungs- und Messfahrzeuge aus dem Mühlenkreis Minden-Lübbecke und benachbarten Kreisen eingebunden. Die Verletztenversorgung wurde dem DRK aus Preußisch Oldendorf übertragen.

Das Szenario

Es wurde angenommen, dass sich auf dem Betriebsgelände der Firma Dreisol ein Chemieunfall ereignet hatte und ein Brand ausgebrochen war. Gifte Gase, Salpetersäure und Kalilauge waren ausgetreten. Mehrere Mitarbeiter galten als vermisst.

Großer Einsatzleitwagen

Um 8.45 Uhr wurden mehrere Löschzüge der Stadt Preußisch Oldendorf nach Auslösung der Brandmeldeanlage alarmiert. Durch eine gründliche Erkundung verschaffte sich der Einsatzleiter Edgar Hensel einen Überblick über die ausgedehnte Schadenslage. Weitere Kräfte wurden zur Unterstützung aus den Bereitstellungsräumen angefordert. Der große Einsatzleitwagen nahm den Betrieb auf, um die Einsatzabschnitte mit insgesamt 300 Feuerwehrkräften zu koordinieren.

Ätzende Flüssigkeiten

Verletzte Mitarbeiter mussten vor dem Abtransport zur weiteren Versorgung durch DRK-Sanitäter in einer Notkontamination von möglichen gefährlichen oder giftigen Anhaftungen gereinigt werden. Das galt auch für die Feuerwehrkräfte. Für das Abdichten von Leckagen, bei denen ätzende Flüssigkeiten ausgetreten waren, war das Arbeiten in Chemikalienschutzanzügen erforderlich. Mehrere Messfahrzeuge waren unterwegs, um die angenommene Gefahrstoffwolke, die sich in Richtung der Wohngebiete ausbreitete, aufzuspüren und ihre Konzentration zu messen. Die Beurteilung dieser Messergebnisse hätte dann eine Grundlage für mögliche Evakuierungsmaßnahmen dargestellt.

Die Übungsziele erreicht

Nach etwa drei Stunden waren die Übungsziele erreicht. Zur Stärkung gab die Verpflegungseinheit des DRK eine kräftige Gulaschsuppe aus. Hochrangige Vertreter aus Bezirks-, Kreis- und Kommunalebene verfolgten die Übung.