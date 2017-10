Besuch von Experte Thomas Kranz Neue Kletterrouten im Boulder Pool Bad Essen

Bad Essen. Wie sollte eine Kletterroute gestaltet sein, um Techniken zu trainieren? Welche Griffe eignen sich für die Hände? Und welche für die Füße? Der Nürnberger „Routenschrauber“ Thomas Kranz besuchte nun das Team des Boulder Pools Bad Essen, um ihnen wertvolle Tipps für die Gestaltung von Kletterrouten mit auf den Weg zu geben.

Ursprünglich war angedacht, in Schuhe oder Steine zu investieren. Doch Henrik Peters vom Boulder Pool Bad Essen unterbreitete den Vorschlag, einen Routenschrauber einzuladen. „Außer mir hatte noch niemand so einen Kurs gemacht. Nun sind wir sechs Leute, die sich auskennen, Vielfalt in den Pool bringen und technisch cool gestaltete Routen entwerfen können“, so Peters. Nicht in Steine zu investieren erwies sich als richtige Entscheidung, denn Thomas Kranz ließ zwei Körbe mit Klettergriffen und Tritten aus dem Café Kraft, einer Boulderhalle in Nürnberg, als Spende da.

Beeindruckt von Kreativität und Vielfalt

Thomas Kranz hat bereits Anfang der 1980er mit dem Bouldern angefangen. Seit über 20 Jahren schraubt er im Café Kraft Kletter- und Boulderrouten zusammen sowie für Stadt- und Landesmeisterschaften. „Er hat uns auch erzählt, wie sich der Schraubstil im Laufe der Jahre verändert hat. Das war sehr interessant“, sagte Henrik Peters.

Im Vorfeld hatten Peters und seine Freunde die Halle „blank“ gemacht. Sämtliche Steine wurden abmontiert und geputzt. Einen Tag lang haben sie dann zusammen mit Kranz Routen geschraubt. „Thomas hat uns zum Beispiel gezeigt, worauf bei den Routen zu achten ist, wenn man von den Kletterern bestimmte Techniken einfordern möchte“, sagte Peters. „Er war beeindruckt, wie viel Kreativität und Engagement wir schon in den Boulder Pool gesteckt haben. Es hat sich für uns auf jeden Fall gelohnt.“ (Lesen Sie auch: Ohne Seil und Sicherung in Bad Essen)

Boulder Pool Bad Essen

Der Boulder Pool hinter dem Treff im Ort (TriO) ist montags von 17.30 bis 20 Uhr, mittwochs von 19 bis 22 Uhr sowie freitags von 19 bis 21 Uhr geöffnet. Auch Schulklassen können sich auf Anfrage an den Wänden versuchen. Jugendpflegerin Saskia Scholz (Telefonnummer: 05472/977874) koordiniert die Termine.