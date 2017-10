Flammen im Motorraum Auto brennt in Börninghausen während der Fahrt

Börninghausen. Schreck für einen Autofahrer auf der Eggetaler Straße in Börninghausen. Flammen schlugen aus dem Motorraum; der Wagen brannte aus.

Am Samstag wurde die Löschgruppe Börninghausen gegen 17 Uhr zu einem Auto-Brand gerufen. Der Fahrer eines Fiat-Kastenwagens bemerkte bei der Fahrt auf der Eggetaler Straße Qualm und Flammen aus dem Motorraum. Er konnte das Fahrzeug noch an einer Bushaltestelle abstellen und sich in Sicherheit bringen.

Mit Wasser und Schaum

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der Wagen in voller Ausdehnung. Unter Atemschutz wurde ein Löschangriff mit Wasser und Schaum vorgenommen.

Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Brandursache dürfte ein technischer Defekt sein, so die Einsatzkräfte.