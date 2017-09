Peter Nowaks Traum erfüllt sich Wehrendorfer vor zweitem Start beim Ironman

Wehrendorf. Samstag, 14. Oktober 2017, 19 Uhr deutscher Zeit. Was an diesem Tag vor ziemlich genau drei Jahren wahr wurde, der Traum vom Ironman auf Hawaii, wird ein zweites Mal Wirklichkeit für Peter Nowak aus Bad Essen-Wehrendorf – der Start und das Erlebnis beim härtesten Triathlon der Welt auf dem USA-Inselstaat.

Dann springt der 41-Jährige zum zweiten Mal in seinem Leben auf der anderen Seite der Welt in den Pazifik. 3,8 Kilometer im aufgewühlten Wasser bei extremer Strömung Schwimmen sind angesagt, dann 180 Kilometer hohes Tempo auf dem Rad mit unberechenbar-wechselnden Winden kämpfen sowie 42,195 Kilometer Laufen durchstehen in extrem heißer Luft beim ältesten Triathlon der Welt. Jede der drei Disziplinen ist eine große Herausforderung, im Dreiklang das absolut Extreme im Leistungssport, dem sich Nowak stellt.

Hawaii-Blumenkranz

Nicht, um der großen Welt oder dem ländlichen Zuhause im Altkreis Wittlage etwas zu beweisen, sondern sich selbst zu erfüllen, sich ein Erlebnis im Sport zu gönnen mit dem Ziel, das Ziel zu erreichen. Exakt mehrere Ziele. In erster Linie den Dreiklang zu schaffen, sprich nach Schwimmen, Radfahren und Laufen die Zielmarke zu erreichen, damit ein Finisher zu sein und den obligatorischen Hawaii-Blumenkranz umgehängt zu bekommen.

Gute Leistung abliefern

Ziel zwei ist die Zeit, in der er alles geschafft haben will. Vor drei Jahren bei seiner Premiere blieb die Uhr für ihn bei 9:46 Stunden stehen. Jetzt packt er die 9:30 an, die er sich auch zutraut. Und das vor allem auch, weil er sich anders als 2014 fühlt, was er als „gutes Zeichen“ deutet. Vor drei Jahren habe er sich vom Erlebnis und Drumherum „völlig überfordert“ gefühlt. Jetzt wolle und könne er „mehr genießen“, was er sich vorgenommen hat bei einer „Nervosität, die positiv ist“.

Und dann ist er auch so etwas wie ein Stilist, der eine gute Leistung abliefern will. Gut in Leistung im herkömmlichen Sinn und auch im Erscheinungsbild, weshalb er allemal „hungrig“ an den Start geht, „denn ich bin bereit“. Und das auch, weil er im ganzen Jahr 2017 seit seinem Entschluss, noch einmal Hawaii anzupacken, entspannt gewesen sei. Somit hätten sich Kopf und Körper anders eingestellt auf dieses Topereignis.

Sportler mit einer Sechs-Tage-Woche

Und was läuft in den verbleibenden zwei Wochen bis zum Start? Alles normal im Beruf als Landschaftsgärtner und im Hobby als Sportler mit einer Sechs-Tage-Woche bei freiem Montag und Doppelschicht samstags und sonntags nach Trainingsplänen von Profi-Coach Harald Eggebrecht aus dem Allgäu und häufig begleitet von Peter Spiekermann, dem „eingefleischten Bohmter“, der in seinen Augen „so jung und so gut ist“ mit gerade mal 16 Lenzen als in der Szene bekannter Top-Triathlet.

Was alles nur funktioniert, weil Ehefrau Sabine und der gerade fünfjährige Sohn Timo mitspielen im beschaulichen Wehrendorf. Und für ihn „natürlich dabei sind“, wenn es am Mittwoch vor dem 14. Oktober nach Schiphol und von dort über London und Los Angeles nach Hawaii geht.

Familienangehörige und Freunde

Da ist zwar Helfen von Familienangehörigen und Freunden am Streckenverlauf nicht erlaubt, doch das Dabeisein, Mitfiebern und Daumendrücken ist wertvollste Hilfe, auch wenn der Ironman des TV Bohmte „positiv nervös“ ist...