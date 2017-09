Karin Krämer und ihr Hobby Lavendelkissen und Puppenkleider aus Harpenfeld

Harpenfeld . Als Kind hat Karin Krämer überhaupt nicht gerne gehandarbeitet. Heute stellt sie wundervolle Romantik-Kissen, zauberhafte Bekleidung für Puppen und Teddys und besondere Lavendelkreationen her. Ihren hübschen Verkaufsstand können Besucher bewundern, die am Sonntag das Fest „Himmel & Erde“ in der Nikolaistraße in Bad Essen besuchen.

„Als meine Kinder klein waren, habe ich gerne gestickt. Das beruhigte so. Ich habe aber auch für sie genäht und ihre Puppen ‚angezogen‘“, erzählt die Mutter von drei erwachsenen Kindern und stolze Oma von drei Enkelkindern, die vor 17 Jahren nach Bad Essen zog.

Ein großer Bauerngarten

Nachdem Karin Krämer zum Bad Essener Freundeskreis „Frauen und ihre Gärten“ gehörte, schwärmte Ulrike Mithoff, die einen großen Bauerngarten in Stirpe hat, ihr gegenüber: „Du hast so schöne Kissen im Garten. Hättest du nicht mal Lust, für meinen Garten etwas zu nähen? Und dann machst du einen Verkaufsstand.“ Mit dieser Frage kam der Stein ins Rollen und die in Wuppertal Aufgewachsene nähte fortan Kissen. Schon bald kamen entzückende Puppenkleider hinzu. „Ich habe auch mal ein Bettchen bezogen“, blickt sie auf ihre kreativen Anfänge zurück.

Mit ländlichem Charme

„Wenn ich die Stoffe sehe, fällt mir ein, was ich daraus machen möchte“, erklärt die gelernte Krankenschwester, die bereits aus Wuppertal viele Stoffe mitbrachte. Seit etwa 20 Jahren sammelt sie alte Baumwollstoffe. „Wenn möglich, Rosenstoffe“, weist sie auf den Klassiker. Grundlage dieses Stils sind aufeinander abgestimmte Muster, Farben und Designs im floralen Look mit ländlichem Charme. Davon hat Karin Krämer in ihrem kleinen Nähzimmer mit einer älteren Singer-Nähmaschine und einer neueren von Pfaff bergeweise welche in Blau-, Rot- und Lilatönen gelagert.

Alte Tischdecken aufgekauft

Was sie zutiefst bedauert: „Inzwischen findet man kaum noch Stoffe.“ Für die Spitzen kauft sie auch mal alte Tischdecken auf. „Viele Kundinnen schicken mit sogar etwas“, sagt sie lächelnd und ergänzt begeistert: „Sie schreiben mir Briefe, dass sie meinen Stand so schön fanden. Als Dankeschön fügen sie dann Spitzen bei. Letzte Woche sind gerade wieder zwei Pakete angekommen. Ich war in Zingst an der Ostsee. Daraufhin hat eine Frau geschrieben: ‚Meine Tochter und ich lieben ihre Lavendelkissen – und wir möchten Ihnen etwas schicken‘.“ Apropos Lavendelkreationen: den Lavendel bekommt die 74-Jährige direkt aus einer Mühle in der Provence, wo er traditionell verarbeitet wird. „Das ist beste Qualität. Ich bestelle immer telefonisch 15 Kilo“, veranschaulicht sie.

Zuschnitt auf dem Bügelbrett

Die Zuschnitte fertigt Karin Krämer in ihrer Küche auf einem Bügelbrett. „Anschließend werden die Stoffe geglättet und ich halte sie mit den Spitzen aneinander, was wohl zusammen passt. Wenn ich weiß, wie ich es machen möchte, geht es an die Nähmaschine“, erläutert sie die Arbeitsschritte. Für ein Kissen benötigt sie eine Arbeitszeit von ein bis zwei Stunden. „Gott sei Dank muss ich nicht davon leben; ich mache das alles aus Spaß an der Freud‘“, betont die Wahl-Bad Essenerin.

Lange auf der Warteliste

Dass sie nun ihre wunderbaren Arbeiten auch verkauft, hat sie Ulrike Mithoff zu verdanken. Denn nach dem Stirper Bauerngarten folgten weitere im Wittlager Land. Als jemand vom Schloss Bückeburg ihre außergewöhnlichen Handarbeiten sah, wurde sie spontan zum Sitz des Fürstenhauses nach Schaumburg-Lippe eingeladen. „Sonst steht man da lange auf der Warteliste“, weiß Karin Krämer, die seitdem oft zum „Weihnachtszauber“ oder zur „Landpartie“ auf Schloss Bückeburg gewesen ist. 2016 war sie erstmals zum Herbstcocktail auf Schloss Wehrden. Anfangs war sie ebenfalls auf Schloss Iburg. Ein fester Termin ist zudem Schloss Ippenburg oder der Historische Markt in Bad Essen.

Eigene Rock-Kollektion

Zur Zingster „Kunstmagistrale“ fährt Karin Krämer am liebsten. „Und Bad Rothenfelde ist auch so schön. Da fahre ich immer zum Rosenfest“, berichtet sie mit leuchtenden Augen. Wenn sie sonst unterwegs war, unterstützte sie oft ihr Enkel Frederic. „Der hat mit 15 Jahren schon seine eigene Rock-Kollektion herausgebracht“, bemerkt sie voller Stolz. Doch jetzt besucht ihr Enkel eine Schule für Bekleidungstechnik in Herford. „Da lernt er Zuschnitte, Nähen… und macht sein Fachabitur. Er war der Schnellste und der Ordentlichste“, verdeutlicht sie, dass Frederic wohl in die Fußstapfen seiner Oma treten wird.

Straßenfest „Himmel & Erde“

Zum Straßenfest „Himmel & Erde“ am 1. Oktober wird Karin Krämer ihre Romantik-Kissen, Lavendelkissen sowie ihre neu im Repertoire gefertigten Hirsekissen, aber auch Puppen- und Bärenkleider präsentieren. Da sie auch gerne tanzt, wäre ihr Traum für die Zukunft: „Tango tanzen zu lernen“, sagt sie lachend.