Johannes Wesling Klinikum Minden Wenn der Gesichtschirurg das Bein operiert

Minden. Wenn großflächige und tief greifende Wunden an Armen, Beinen oder am Rumpf schlecht heilen, Sehnen oder Knochen nach einem Unfall freiliegen, können sich die betroffenen Stellen schnell entzünden. Um Infektionen zu vermeiden ist zeitnahe ärztliche Hilfe gefragt. Im Johannes Wesling Klinikum Minden ist hierfür immer öfter die Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie im Einsatz.

Im ersten Moment klingt es kurios, wenn der Gesichtschirurg außerhalb des Kopf- und Halsbereichs operiert. In der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie des Mindener Universitätsklinikums werden Gewebedefekte an Kopf und Hals allerdings schon immer mit Transplantaten aus anderen Körperregionen rekonstruiert. „Wir entnehmen Gewebe aus dem Unter- oder Oberschenkel, der Schulter, der Brust, dem Schulterblatt oder dem Bauch“, sagt Klinikdirektor Martin Scheer. (Lesen Sie auch: Mindener Kinderkardiologin als Ärztin der Region prämiert)

Neben der Behandlung von Verletzungen, Fehlbildungen und bösartigen Neubildungen im Gesichts- und Halsbereich gehört die plastisch-rekonstruktive Chirurgie zum Spezialgebiet der Chirurgen. „Wir führen regelmäßig rekonstruierende Operationen durch, zum Beispiel nachdem wir einen Tumor am Kopf oder Hals entfernt haben“, so Scheer. Dabei wird körpereigenes Gewebe samt Blutgefäßen verpflanzt und betroffen Stellen verschlossen.

Bislang hat das Team der Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie mehrere Patienten mit offenen Wunden an Armen und Beinen betreut. „Unser Ziel ist es, schwerwiegende Verletzungen an Extremitäten und am Rumpf optimal zu versorgen“, erklärt Klinikdirektor Scheer, der mit seinem sein Team seit einem halben Jahr die plastische Rekonstruktion von Gewebedefekten an den Extremitäten und am Rumpf anbietet. (Lesen Sie auch: Johannes Wesling Klinikum Minden mit Gütesiegel)